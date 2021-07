Ha trovato alcuni bambini seduti sul sellino della sua moto parcheggiata poco lontano dalla pizzeria nella quale stava mangiando con una donna. Per evitare che i bimbi si facessero male e che la moto fosse danneggiata in qualche modo, ha chiesto al padre dei due minori di farli scendere dalla sella, in modo da poter tornare a casa. A quel punto il papà interpellato lo ha colpito in pieno viso con un pugno. Successivamente è nata una colluttazione in cui il conducente della moto ha avuto la peggio: l'aggressore, infatti, ha continuato a colpirlo con calci, pugni e morsi fino a quando non ha abbandonato il parcheggio.

Quando tutto sembrava essere finito, il guidatore ha cercato di incamminarsi verso l'ospedale per avere una consulenza medica sui danni riportati durante la lite. L'aggressore però è tornato nel parcheggio con altre due persone per picchiarlo nuovamente. I tre hanno quindi travolto nuovamente la vittima, colpendola a calci e pugni anche quando è caduta a terra, incapace di difendersi dalla loro furia. Picchiata dal gruppetto anche la donna che si trovava con il motociclista. Subito dopo gli aggressori si sono dati alla fuga in macchina, facendo perdere le loro tracce.

Per il momento indaga la Squadra Mobile locale: si cerca l'auto con la quale i tre aggressori si sono dati alla fuga e dei volti per procedere con l'identificazione. Sono al vaglio delle autorità le immagini delle telecamere di videosorveglianza della pizzeria puntate sul parcheggio esterno. Oltre a chiarire le dinamiche di quanto accaduto, serviranno a dare un nome ai tre che hanno picchiato il motociclista. Le forze dell'ordine visioneranno anche le riprese degli altri occhi elettronici disposto lungo l'asse di Strada Ovest, alla ricerca di qualsiasi indizio che possa fornire nuovi riscontri sulla vicenda.