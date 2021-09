Treviso, passanti trovano in strada uomo agonizzante che muore poco dopo: mistero sulle cause A segnalare la persona agonizzante in strada sono stati alcuni passanti. Al momento non si esclude alcuna pista ma l’ipotesi investigativa privilegiata parla di una caduta da un’altezza di circa tre metri. Resta da capire però se si sia tratto di un fatto accidentale o volontario e se siano coinvolte altre persone.

A cura di Antonio Palma

È mistero su quanto accaduto nelle scorse ore nel centro di Treviso dove un uomo è stato trovato a terra in fin di vita ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. A segnalare la persona agonizzante in strada sono stati alcuni passanti che nelle primissime ore di oggi giovedì 30 settembre si trovavano a passare in zona, in varco Filippini tra il pattinodromo e a piazza Trentin e hanno notato la scena. L'uomo, che era senza documenti, è stato quindi soccorso dai sanitari del Suem 118 e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello poco dopo le cinque del mattino. Le sue condizioni erano apparse subito gravi ma inizialmente si pensava che l'intervento tempestivo potesse avergli salvato la vita ma in poco tempo il quadro clinico si è complicato fino al decesso avvenuto poche ore dopo in ospedale.

Secondo quanto accertato dai medici, fatale è stato un trauma cranico che gli ha causato lesioni gravi alla testa. Il caso quindi è finito in mano agli uomini della Questura di Treviso che hanno avviato le indagini del caso sia per risalire all'identità dell'uomo, descritto come una persona tra i 35 e i 40 anni, sia per ricostruire i minuti precedenti al suo ritrovamento in strada. Al momento non si esclude alcuna pista ma l'ipotesi investigativa privilegiata parla di una caduta dall'alto, in particolare dal camminamento delle mura, e di uno schianto da un'altezza di circa tre metri. Resta da capire però se si sia tratto di un fatto accidentale o volontario e se siano coinvolte altre persone. La polizia ha già acquisito i video delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di individuare il momento esatto dell'accaduto. Intanto la magistratura ha disposto l’autopsia e i test tossicologici sul corpo della vittima che aiuteranno ad acquisire altri elementi fondamentali alle indagini.