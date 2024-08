video suggerito

In ospedale con il mal di pancia, per i medici è gastroenterite: dimesso, 53enne muore poco dopo I familiari della vittima hanno sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Cassibile e la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per fare luce sulle possibili responsabilità in caso di diagnosi sbagliata.

A cura di Elisabetta Rosso

Un uomo di 53 anni, originario di Siracusa, è morto dopo essere stato dimesso dall'ospedale Di Maria di Avola con una diagnosi di gastrointerite. I due medici che l'hanno visitato potrebbero aver scambiato i sintomi di un infarto per un'infiammazione di stomaco e intestino. Ora sono indagati con l'accusa di omicidio colposo, come riportato dalla testata Today. Non sono però ancora arrivati i risultati dell'autopsia che sarà determinante per fare chiarezza sulle cause del decesso.

Tutto è iniziato la mattina del 14 agosto, l'uomo ha cominciato a sudare, sentire un formicolio a una gamba, forti dolori addominali e male al collo. Il 53enne, che in quel momento si trovava in una sala giochi, è stato soccorso da un ambulanza che l'ha portato all'ospedale di Avola. Una volta arrivato ha spiegato i sintomi del malessere e, secondo la stampa locale, avrebbe aspettato tre ore prima di essere visitato dai medici.

Il paziente è stato dimesso con una diagnosi di gastrointerite intorno alle ore 13 del 14 agosto, una volta tornato a casa però i dolori sono tornati. Non solo, la sera, intorno alle 21, l'uomo ha anche cominciato a vomitare e a lamentare difficoltà respiratorie. Come consigliato dai medici ha assunto il farmaco che gli era stato prescritto per bloccare i conati. Dopo poche ore però le sue condizioni di salute sono peggiorate. Sembra che l'uomo abbia cominciato a sentire forti dolori al petto, prima di accasciarsi sul divano dell'abitazione di sua madre.

L'ambulanza arrivata sul posto ha cercato invano di rianimare l'uomo che è deceduto sul posto. La causa della morte potrebbe essere un infarto scambiato dai medici per una gastrointerite. Non è ancora chiaro però cosa sia successo, sarà necessario aspettare l'autopsia per comprendere le cause della morte e capire se si tratta di un caso di malasanità. I familiari della vittima hanno sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Cassibile. L'inchiesta aperta dalla procura di Siracusa potrà fare luce sulle possibili responsabilità in caso di diagnosi sbagliata.