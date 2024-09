video suggerito

"Piogge e fresco autunnale, poi cambia tutto: ma nessuna bolla di calore", le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, "non arriverà nessuna bolla di calore sull'Italia. Tra oggi e il 27 settembre ci saranno tre fasi piovose con rischio nubifragi su alcune regioni italiane. Ecco quali".

A cura di Ida Artiaco

"Non arriverà nessuna bolla di calore sull'Italia. Nei prossimi dieci giorni ci saranno temperature fresche e pioggia su gran parte dell'Italia, poi ci sarà un nuovo ritorno del caldo al Centro Sud ma il termometro non supererà i 27 gradi centigradi".

Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha raccontato a Fanpage.it le previsioni meteo per i prossimi giorni, quando sono attese su tutta l'Italia piogge anche abbondanti, fresco e infine un breve ritorno delle temperature più calde.

Settembre autunnale con tre fasi piovose nei prossimi giorni

Secondo l'esperto, "questo mese di settembre ci sorprende perché è un settembre vecchio stile. L'autunno, dal punto di vista climatico, comincia proprio il primo settembre e quest'anno si sta comportando da vero autunno. Non dimentichiamo che le grandi alluvioni che abbiamo avuto 20 o 30 anni fa si sono verificate a settembre tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Adesso non se ne vedono più per fortuna perché l'autunno negli ultimi 10 anni è stato poco piovoso". Ma quest'anno è stato diverso.

"È partito come dovrebbe partite e cioè con molte piogge – ha aggiunto Giuliacci -. E questa fase più autunnale proseguirà, perché avremo almeno altre tre fasi piovose. La prima è cominciata ieri, martedì 17 settembre, e proseguirà fino a giovedì 19. Oggi saranno abbondanti su Val Padana ed Emilia Romagna, domani anche al Centro Sud. La seconda fase piovosa ci sarà tra lunedì 23 e mercoledì 25 settembre: le piogge interesseranno tutta l'Italia ma le precipitazioni saranno più abbondanti su Triveneto, Liguria e Toscana che saranno a rischio nubifragio. Infine, l'ultima perturbazione arriverà tra il 26 e il 27 settembre e interesserà tutte le regioni".

Previsioni meteo e temperature fino a fine mese

E poi cosa succederà? Secondo le previsioni meteo di Giuliacci, "le temperature si manterranno fresche su tutta l'Italia, e poi solo a fine mese, tra il 27 e il 30 settembre le temperature potrebbero salire oltre i 25 gradi al sud e soprattutto sulla Puglia e sulla Sicilia dove potrebbero toccare i 27 gradi, però direi niente di più. Mi sento di smentire quanti affermano che ci sarà l'arrivo di una bolla di calore".