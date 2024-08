video suggerito

Accoltellato in strada a Torino, muore in ospedale dopo due giorni di agonia La vittima è un 26enne marocchino colpito a morte venerdì sera all'altezza nel numero 25 di corso Giulio Cesare, nel tormentato quartiere Aurora.

A cura di Davide Falcioni

Due sere fa era stato accoltellato con un fendente al petto, in strada a Torino; questa mattina è morto in ospedale, al San Giovanni Bosco. La vittima è un 26enne marocchino colpito a morte venerdì sera all'altezza nel numero 25 di corso Giulio Cesare, nel tormentato quartiere Aurora, da tempo nel mirino delle forze dell'ordine per gli episodi di criminalità e microcriminalità.

Le indagini della Polizia di Stato si concentrano sugli ambienti dello spaccio di droga, mentre continuano quelle relative all'accoltellamento di un altro giovane a Torino, avvenuto pochi giorni prima su un autobus della linea 72 del trasporto pubblico. In questo caso il ferito è ancora in ospedale.

Sull'omicidio interviene Patrizia Alessi, capogruppo di FdI nella circoscrizione 7 (Aurora-Vanchiglia-Sassi-Madonna del Pilone): "Poteva capitare ovunque… ma è capitato in Corso Giulio Cesare 25; siamo visionari noi che denunciamo risse e altro in zona? Cosa deve ancora accadere in quel luogo? Luogo fuori controllo Tante risse violente pubblicate anche su Fb, ma la Città ha continuato ignorare il tutto. Cosa deve ancora capitare finché si prendano provvedimenti?". La consigliera di circoscrizione ricorda la lettera inviata, il 21 giugno scorso, all'assessore comunale alla Legalità e alla Sicurezza, Marco Porcedda, e per conoscenza al questore e al prefetto di Torino: "Avevo denunciato – scriva Patrizia Alessi – ,insieme ai colleghi Domenico Giovannini e Francesco Caria (anche oro consiglieri della Circoscrizione 7, del Gruppo Misto e di Fdi, ndr) questa situazione inaccettabile".