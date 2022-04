Treviso, auto si schianta contro un albero: Samira muore dopo la serata in discoteca a Jesolo Samira Fakihi, 23enne di Mareno di Piave, è morta in un incidente stradale sulla Pontebbana. Aveva trascorso la serata con altri amici. L’auto su cui viaggiava con loro si è schiantata contro un albero intorno alle 5.40 di questa mattina.

A cura di Biagio Chiariello

Aveva trascorso la nottata in discoteca, molto probabilmente al Muretto di Jesolo, assieme agli amici Samira Fakihi, di Mareno di Piave, 23 anni all'inizio di questo mese. L’auto sulla quale viaggiava insieme a 3 amici, tutti più o meno della sua età, si è schiantata contro un albero questa mattina alle 05.45 lungo la strada statale 13 Pontebbana in comune di Spresiano, a confine con Nervesa della Battaglia. La giovane si trovava sul sedile posteriore ed è morta sul colpo, mentre gli altri tre sono rimasti feriti e fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Stando alle prime informazioni la Volskwagen Golf bianca con a bordo i ragazzi stava percorrendo la statale in direzione di Ponte della Priula, quando il guidatore ha perso il controllo in un tratto rettilineo, schiantandosi contro un platano e finendo la propria corsa sul fosso nella parte opposta della strada. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti il Suem 118 con ambulanza e automedica, i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale. Per Samira non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nel sinistro. Mentre gli altri giovani che erano a bordo con lei hanno riportato lesioni di media gravità: sono stati ricoverati tutti al Ca’ Foncello di Treviso.

A indagare sull'incidente è la polizia stradale di Treviso che ha svolto gli accertamenti del caso sul posto e acquisirà i referti medici del guidatore del veicolo, per verificarne lo stato psicofisico al momento dell'incidente.

Samira, la cui famiglia è di origini marocchine e vive in Italia da diversi anni, viveva con la famiglia a Mareno di Piave. “È uscita ieri sera di casa verso le 21 – spiega a Qdpnews.it suo fratello Zakaria, di due anni più giovane, visibilmente scosso dall’accaduto – e questa mattina ci hanno bussato alla porta i poliziotti dicendoci che era morta. Non conosco i ragazzi che erano in macchina con lei e non so cosa abbia fatto ieri sera“.