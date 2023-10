Treviso, 33enne travolta da un’auto pirata mentre va al lavoro: Serena Gambarotto muore in ospedale Una donna di 33 anni è deceduta dopo essere stata travolta da un’auto pirata mentre si recava al lavoro. Serena Gambarotto, 33 anni, è morta in ospedale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 ottobre.

A cura di Gabriella Mazzeo

Serena Gambarotto, 33enne della provincia di Treviso, è stata travolta e uccisa nella serata di ieri da un'auto pirata il cui conducente è poi fuggito senza prestare soccorso. La giovane stava camminando al lato della strada statale del Terraglio e, stando a quanto confermato da fonti investigative a Fanpage.it, si stava recando al lavoro quando è stata colta in pieno dalla vettura. Trasportata d'urgenza in ospedale, la 33enne è purtroppo deceduta in reparto nel pomeriggio di oggi, sabato 7 ottobre.

Il tutto è avvenuto nel comune di Preganziol. Tutte le ipotesi sono attualmente al vaglio dei carabinieri che stanno indagando per risalire all'autovettura e al suo conducente, ancora sconosciuto. Secondo chi indaga, la 33enne potrebbe essere stata uccisa intenzionalmente in auto oppure investita per cause da accertare e abbandonata al lato della strada per evitare conseguenze penali. Ulteriori informazioni saranno rese note con il prosieguo delle indagini.

In aggiornamento