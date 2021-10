Treviso, 25 chili di marijuana nascosti nella roulotte: baby pusher arrestato a 17 anni Il blitz dei carabinieri nella zona di Possagno (Treviso) ha consentito di bloccare il ragazzo proprio mentre stava entrando nella casa mobile dopo averne estratto le chiavi di accesso dalla tasca dei pantaloni. All’interno un vero e proprio tesoro: messa in commercio la droga avrebbe fruttato svariate decine di migliaia di euro.

A cura di Biagio Chiariello

Una roulette nascosta nel bosco strapiena di marijuana (ben 25 chili), in parte già essiccata e pronta per essere messa sul "mercato", a tal punto da occupare ogni spazio possibile della struttura mobile serrata con un lucchetto. Questa la situazione che si sono trovati di fronte i carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto nella zona di Possagno (Treviso). Un ragazzo di appena 17 anni, senza nessun precedente alle spalle, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato e per il giovane è stata confermata, dal Giudice del Tribunale per i Minorenni di Venezia, la misura restrittiva della permanenza in casa.

La droga occupava tutta la roulotte

I militari sono intervenuti nella zona della Pedemontana: secondo le segnalazioni ricevute da alcuni residenti della zona, la roulotte risultava essere meta di un ragazzo non meglio identificato che si preoccupava "sempre di chiudere con un lucchetto" la casa mobile dopo esserci entrato e anche quando si allontanava. Il blitz delle forze dell'ordine ha consentito di bloccare il 17enne proprio mentre stava entrando nella struttura dopo averne estratto le chiavi di accesso dalla tasca dei pantaloni.

25 chili di marijuana

Lo stupefacente occupava buona parte degli spazi della roulotte. Sopra una mensola del mezzo era stato riposto tutto l’occorrente per il confezionamento: buste di cellophane ritagliate, una forbice, due coltelli e un cutter tutti con le punte ancora intrise dei residui della cannabis e, infine, 3 grandi bottiglie contenenti liquido fertilizzante per la droga, appunto 25 chili: messa in commercio avrebbe fruttato svariate decine di migliaia di euro.