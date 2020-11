Ha solo diciotto anni, Nicolas Rossi il ragazzo scomparso in Trentino poche ore fa, in circostanze allarmanti. Nicolas è alto all’incirca 1 metro e 65cm, ha i capelli scuri. L’ultima volta che è stato visto, prima che si allontanasse, si trovava nel comune di Ala (Trento). Quando è uscito di casa indossava una felpa gialla, pantaloni neri, scarpe bianche e uno zaino di colore bordeaux. “Se avete visto Nicolas – si legge nell’appello diffuso via social dalla famiglia – o sapete dove sia vi preghiamo di contattare il 112 oppure il 0464-671015, dove risponderanno i carabinieri della stazione di Ala". Le ricerche sono in corso sul territorio del comune delle Dolomiti.

Cosa fare quando una persona cara scompare

In Italia sono centinaia le persone che scompaiono ogni anno, molte delle quali sono minori. Negli anni le forze dell'ordine e la magistratura hanno messo a punto un protocollo specifico per la scomparsa di una persona che prevede l‘immediata denuncia da parte della famiglia o di qualunque persona vicina allo scomparso. Chi denuncia ha il diritto di chiedere notizie sia alla Procura della Repubblica competente per territorio del luogo dove risiedeva lo scomparso, sia al Prefetto dello stesso territorio sotto il profilo amministrativo; Il familiare dello scomparso può seguire personalmente la duplice procedura di ricerca penale e amministrativa.

Di recente il Governo ha istituito la figura del Commissario straordinario per le persone scomparse, al quale è demandato il compito di monitorare i dati relativi il fenomeno, mentre le attività di ricerca e indagine sono demandate dalle forze dell'ordine e dalla magistratura.