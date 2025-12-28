Treni bloccati a Firenze per donna investita su binari, ritardi di oltre 120 minuti anche sull’Alta velocità

Frecciarossa e Italo con ritardi di 120 minuti, pesantissime infatti ripercussioni su tutto il traffico ferroviario, sia della linea convenzionale sia dell’Alta velocità, dopo l’investimento di una persona sui binari nei pressi di Firenze Rifredi.

Immagine di repertorio

La circolazione ferroviaria è completamente bloccata nel nodo di Firenze a causa di una persona investita da un treno sui binari nel pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre, nei pressi di Firenze Rifredi. Bloccati sia treni regionali sia treni a lunga percorrenza e alta velocita come Frecciarossa e Italo con ritardi accumulati che al momento hanno raggiunto i 120 minuti alla stazione di Firenze Santa Maria Novella.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle ore 18:30, quando un treno in transito ha investito una donna di 41 anni sui binari all'altezza della stazione di Firenze Rifredi. Il convoglio è stato immediatamente bloccato così come la circolazione nell'intero nodo di Firenze con pesantissime ripercussioni su tutto il traffico della dorsale tirrenica, sia della linea convenzionale sia dell'Alta velocità.

Reti ferroviaria italiana (RFI) che gestisce il tratto, comunica che a seguito dell'incidente "Nel Nodo di Firenze, dalle ore 18:30, la circolazione ferroviaria è sospesa nella stazione di Firenze Rifredi" e che è "Attivato l'intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti". I treni subiranno quindi ritardi, variazioni e cancellazioni.

Trenitalia comunica invece che la circolazione è sospesa per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona nei pressi di Firenze Rifredi e che "I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni"

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coivolti e attualmente fermi sono:

FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00)

FR 9428 Napoli Centrale (15:10) – Venezia Santa Lucia (20:34)

FR 9325 Torino Porta Nuova (15:40) – Napoli Centrale (22:03)

FR 9649 Torino Porta Nuova (15:50) – Roma Termini (20:15)

FR 9652 Napoli Centrale (15:55) – Milano Centrale (20:30)

FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) – Napoli Centrale (21:48)

FR 8524 Roma Termini (16:50) – Bolzano (21:48)

FR 9650 Roma Termini (16:50) – Milano Centrale (19:58)

FR 9555 Milano Centrale (17:10) – Battipaglia (23:28)

IC 594 Trieste Centrale (13:27) – Roma Termini (22:20)

IC 592 Roma Termini (15:30) – Trieste Centrale (23:38)

Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e oggetto di variazioni:

• FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) – Napoli Centrale (21:48): il treno oggi ferma a Firenze Campo Marte anziché a Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri diretti a:

• Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9651 Milano Centrale (17:35) – Roma Termini (20:39), che ferma a Firenze Santa Maria Novella;

• Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9325 Torino Porta Nuova (15:40) – Napoli Centrale (22:03).

La circolazione ferroviaria in tutto il nodo di Firenze era andata già in crisi nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30 quando la circolazione era stata già sospesa per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei Binari proprio nei pressi di Firenze Rifredi. La circolazione era stata poi ripristinata ed era tornata regolare intornaoe le 16.30 dopo l'intervento delle forze dell'ordine sul posto ma i treni avevano già registrato rallentamenti e ritardi compresi tra 20 e 60 minuti, oltre a limitazioni di percorso.