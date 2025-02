video suggerito

Treni, arrivano ritardi sui tempi di percorrenza per lavori: cosa cambia e da quando, l'annuncio di Fs Stanno per arrivare nuovi ritardi e allungamenti dei tempi di percorrenza sulle principali tratte dell'alta velocità per la prossima estate, in particolare ad agosto. A causa dei lavori sulle linee ferroviarie, i convogli di Trenitalia e Italo subiranno notevoli ritardi: un'ora in più sulla Milano – Bologna e Milano Genova, 40 minuti in più sula direttissima Firenze Roma e addirittura 90 minuti in più sulla Milano Venezia.

A cura di Antonio Palma

Nuovi ritardi e allungamenti dei tempi di percorrenza dei treni sono in arrivo sulle principali tratte ferroviarie, anche dell'alta velocità, per la prossima estate, in particolare ad agosto. Lo ha annunciato Rfi, presentando il Piano straordinario di ammodernamento della rete ferroviaria italiana che comporterà inevitabilmente disagi per i viaggiatori nei prossimi mesi. Coinvolte alcune delle principali tratte come la Milano – Bologna AV dove per sette giorni ci vorrà un’ora in più, 60 minuti i più anche sulla Milano Genova mentre per la Firenze Roma direttissima 40 minuti in più e sulla Milano Venezia addirittura 90 minuti in più.

Si allungano i tempi di percorrenza dei treni, l'annuncio di Fs

I ritardi e gli allungamenti dei tempi di percorrenza sulle principali tratte ferroviarie italiane sono iniziate già da inizio anno a causa dei numerosi cantieri sparsi per l’Italia, parte del piano di ammodernamento straordinario della rete. Da nord a sud da inizio anno si susseguono interventi straordinari su tutta la rete ferroviaria per ammodernamento ed efficientamento delle tratte. Interventi che proseguiranno nei prossimi mesi concentrandosi soprattutto ad agosto quando sono previste numerose chiusure di importanti tratte.

Quando cambieranno i tempi di percorrenza per Trenitalia e Italo

I principali disagi per il cambieranno dei tempi di percorrenza dei treni avverranno in estate e in particolare nelle settimane centrali di agosto quando si prevedono meno spostamenti sulle direttrici più frequentate. I lavori in realtà però proseguano per tutto l’anno e per questo Ferrovie Italiane ha preparato una sezione dedicata del proprio siti web dove consultare i lavori regione per regione prima di mettersi in viaggio.

Dove ci saranno ritardi e lavori: le tratte interessate

I lavori a più alto impatto sui ritardi dei treni in estate. Come spiega Rfi, sulla linea AV/AC Milano – Bologna tra l’11 agosto e il 17 agosto, interruzione di linea di 7 giorni per il rinnovo dei deviatoi nella tratta Castelfranco-Fidenza; sulla linea AV Firenze – Roma tra 11 agosto e il 22 agosto, interruzione di linea di 11 giorni per interventi di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura nella tratta Orvieto Sud – Chiusi Nord; sulla linea AV/AC Verona – Vicenza dal 5 agosto al 25 agosto, interruzione di linea di 21 giorni per i lavori di realizzazione della nuova linea AV/AC tra Verona e Vicenza e l’attraversamento della stazione di Vicenza. Coinvolti sia i convogli Trenitalia che Italo. In quei giorni, secondo Trenitalia, ci vorranno 4 ore e 50 sulla Roma-Milano, fino a 4 ore sulla Milano-Venezia, quasi tre ore tra Milano e Genova. Per tre mesi, tra aprile e giugno, chiuderà la linea tra Potenza e Battipaglia. Bus sostitutivo in strada anche lungo la Roma-Napoli via Cassino tra agosto e inizio settembre.

Prezzi dei biglietti immutati

Nonostante l’allungamento dei tempi di percorrenza sulle principali tratte ferroviarie, anche dell’alta velocità, per la prossima estate, i prezzi sei biglietti però resteranno immutati. Al momento però i canali di vendita non sono stati ancora aggiornati con le nuove percorrenze e i costi.