video suggerito

Tredicenne cade dal terrazzo di casa a Milazzo, ricoverata in gravi condizioni a Palermo La caduta improvvisa della 13enne nella mattinata di oggi, intorno alle 8, quando l’adolescente, per cause ancora da accertare, è precipitata facendo un volo nel vuoto di una decina di metri prima di finire sull’asfalto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di archivio

Una ragazzina di 13 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere caduta dal terrazzo dell’abitazione di famiglia a Milazzo, in provincia di Messina. L’episodio nella mattinata di oggi, venerdì 7 febbraio, nella zona di San Papino. La caduta improvvisa intorno alle 8 quando l’adolescente, per cause ancora da accertare, è precipitata da una palazzina di due piani facendo un volo nel vuoto di una decina di metri prima di finire sull'asfalto.

Immediato l’allarme e la richiesta di soccorso da parte dei presenti che hanno assistito alla terribile scena. Sul posto in poco tempo sono accorsi i sanitari del 118 in ambulanza che hanno rianimato e stabilizzato l’adolescente, intubandola prima del trasporto in ospedale.

Le condizioni dell’adolescente sono apparse subito molto gravi. La ragazzina è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Fogliani di Milazzo. Vista la gravità delle ferite e le sue condizioni, però, i medici poco dopo hanno deciso per il suo trasferimento in elicottero all' Ospedale Ismett di Palermo dopo che è stata esclusa la prima ipotesi del Policlinico di Messina.

La tredicenne rimane ora ricoverata con prognosi riservata e in condizioni gravi nel capoluogo siciliano ma, dopo gli accertamenti clinici del caso, i medici hanno escluso il pericolo di vita. Stando alle prime notizie, a seguito della caduta le sarebbero state riscontrate fratture multiple e lesioni a vista ma anche problemi agli organi interni, in particolare si parla di una lesione epatica e un pneumotorace.

Sul caso stanno ora indagando le forze dell’ordine che sono giunte sul luogo dell’accaduto per ricostruire i fatti e accertare la dinamica della caduta della ragazzina attraverso le testimonianze dei presenti e dei familiari.