Travolto e ucciso da un’auto mentre è in bici, Kevin tra tre giorni avrebbe compiuto 18 anni Un ragazzo di 17 anni di Castelfranco Veneto (Treviso), Kevin Carraro, è morto nella notte dopo essere stato travolto da un’automobile mentre era in sella alla sua bicicletta.

A cura di Susanna Picone

Un ragazzo di diciassette anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto. Il drammatico incidente è avvenuto non lontano da casa della vittima, a Castelfranco Veneto (Treviso), in via Lovara all'altezza del civico 21. Kevin Carraro – questo il nome della vittima – è deceduto la scorsa notte. Il ragazzo, secondo la prima ricostruzione, è rimasto travolto da un'automobile – una Jeep Renegade – mentre era in sella alla sua bicicletta. Alla guida dell'autovettura si trovava un uomo residente in un comune vicino che si è subito fermato a prestare soccorso.

A quanto si apprende, l'auto avrebbe tamponato il diciassettenne che procedeva nella stessa direzione assieme a un gruppo di coetanei. L'impatto è stato violentissimo. Il ragazzo, che il prossimo 28 agosto avrebbe compiuto 18 anni, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare. È morto praticamente sul colpo. È l'undicesima vittima della strada nel trevigiano nel mese di agosto. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia stradale di Treviso.

Il fatto è accaduto 30 minuti dopo la mezzanotte di ieri. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, si trovava in compagnia di altri cinque amici, tutti minorenni: in base ai primi rilievi procedevano nella stessa direzione di marcia, da Campigo verso Castelfranco Veneto. Stando ad alcuni testimoni il ragazzo sarebbe improvvisamente finito con la bici sulla sinistra, verso il centro della strada. Quindi l'urto, violentissimo, con l'auto che stava giungendo alle sue spalle. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Treviso.