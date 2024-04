video suggerito

Alfredo travolto da automobilista 90enne mentre si allenava in bici: "Addio eterno giovane" La tragedia domenica mattina nel territorio del comune di Castelcucco, in provincia di Treviso. Alfredo Ceccon, ciclista amatoriale di Resana, è morto davanti ai suoi compagni di squadra con i quali si stava allenando.

A cura di Antonio Palma

Un terribile e sfortunato incidente stradale è costato la vita a un ciclista amatoriale oggi sulle strade del Trevigiano. Alfredo Ceccon è morto questa mattina, domenica 7 aprile, dopo un terribile impatto con un'auto guidata da una 90enne del posto nel territorio del comune di Castelcucco, piccolo centro nel nord della provincia di Treviso. Lo schianto fatale poco prima delle 10 in via Santa Lucia, nei pressi dell’incrocio del cimitero.

All’origine della tragedia probabilmente una mancata precedenza. Pare che l’auto abbia svoltato verso il cimitero senza accorgersi del gruppo di cicloturisti in arrivo ma saranno gli agenti della polizia locale dell'Unione montana del Grappa, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, a stabilire la dinamica dei fatti.

Alfredo Ceccon è finito violentemente contro la vettura e poi sull’asfalto davanti agli occhi dei compagni del gruppo ciclistico R2 Team. Per il 54enne residente a Resana inutili i soccorsi degli amici e poi dei sanitari del Suem 118 accorsi sul luogo dello schianto. I sanitari hanno provato a rianimarlo per alcuni minuti ma purtroppo si sono dovuti arrendere e hanno dovuto constatarne il decesso sul posto.

La giornata di festa per lui e i suoi amici si è trasformata così in tragedia. Il 54enne Alfredo Ceccon, di professione operaio, infatti stava partecipando alla pedalata d’apertura di stagione del R2 Team, il gruppo ciclistico amatoriale del paese che si erano riunito oggi per le prime pedalate della stagione.

La tragica notizia ha raggiunto come un fulmine il comune di Resana dove tutti conoscevano la vittima e che in tanti questa mattina lo avevano visto in sella alla sua bici da corsa. Tra di loro il Sindaco di Resana che al Gazzettino ha raccontato: “Lo conoscevo bene, era un eterno giovane, sempre pronto a dare una mano. Siamo davvero tutti sconvolti”.