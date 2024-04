video suggerito

Travolto da un'auto pirata mentre torna a casa a piedi: morto il 57enne Michele Dallavalle Michele Dallavalle, 57 anni, di Piacenza è morto mentre tornava a casa a piedi. L'uomo è stato investito da una vettura pirata a Carpaneto dove viveva. Nonostante i soccorsi, per lui non vi è stato purtroppo nulla da fare.

A cura di Gabriella Mazzeo

Michele Dallavalle

Si chiamava Michele Dallavalle l'uomo di 57 anni travolto e ucciso da un'auto pirata durante la notte a Carpaneto, in provincia di Piacenza. L'uomo si era trasferito da qualche tempo da Rivergaro a Carpaneto. Il suo corpo in fin di vita è stato trovato riverso a terra poco prima di mezzanotte da un passante che lo ha notato a pochi metri dalla sua abitazione.

Stando alle prime informazioni, l'uomo stava tornando a casa a piedi quando è stato investito da un'automobile che per il momento non è ancora stata individuata. Al passante che ha chiamato i soccorsi, Dallavalle ha riferito con un filo di voce di essere stato travolto. Il 57enne presentava traumi e contusioni su tutto il corpo. Il 118 lo ha trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Piacenza, ma nel corso della notte il 57enne è morto a causa dei traumi riportati. Stanno indagando i carabinieri che sono intervenuti.

Il tutto è avvenuto intorno alle 23 di sabato 27 aprile. Le indagini dei carabinieri sono scattate subito dopo il ricovero di Dallavalle in ospedale. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Fiorenzuola che per prima cosa hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al momento non trapelano informazioni sull'accaduto, ma pare che il sistema di sorveglianza della zona abbia ripreso chiaramente una vettura sfrecciare a tutta velocità nei pressi dell'abitazione del 57enne deceduto.

Non è chiaro cosa sia successo: saranno le indagini a chiarire la natura colposa o dolosa dell'incidente stradale. Per il momento chi indaga non ha precluso alcuna pista ed è partito dalle riprese delle telecamere per poter ricostruire con esattezza i minuti prima dell'impatto che è stato fatale per il 57enne.

Stando alle prime informazioni, la strada nella quale si è verificato l'accaduto è periferica e poco frequentata dai passanti perché situata in una zona residenziale.