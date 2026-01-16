Travolto da un’auto mentre va a prendere lo scuola bus nel Torinese: 14enne sfonda parabrezza, è gravissimo

Uno studente è stato travolto da un’auto a San Sebastiano da Po mentre andava alla fermata del bus. Gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza a Torino. L’incidente è avvenuto in un tratto noto per la pericolosità: marciapiedi assenti e banchina stretta costringono i pedoni a camminare a ridosso della carreggiata.

immagine di repertorio

A San Sebastiano da Po, piccolo comune a nord-est di Torino, uno studente di 14 anni è stato travolto da un’auto mentre si recava a piedi alla fermata dell’autobus lungo la provinciale 590. L’incidente è avvenuto venerdì 16 gennaio, intorno alle 7.15, a poche decine di metri dalla sua abitazione in località Abate.

Il giovane è stato trovato in gravissime condizioni. Dopo le prime manovre di soccorso sul posto, è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, scortato dai Carabinieri. Sarebbe in condizioni disperate.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Chivasso, il ragazzino stava percorrendo il solito tragitto verso la fermata del bus. L’auto coinvolta, una Mercedes Classe E, era guidata da un dirigente della Luxottica di Lauriano, che si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi; ha poi riferito agli inquirenti di come il ragazzo si sarebbe spostato improvvisamente verso il centro della carreggiata, rendendo inevitabile l’impatto.

L’urto è stato violentissimo: il 14enne ha sfondato il parabrezza ed è stato sbalzato sull’asfalto per diversi metri. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Chivasso con equipe medica del 118 e successivamente un secondo mezzo della Croce Rossa di San Sebastiano, che ha preso in carico il conducente rimasto sotto choc.

La dinamica resta da chiarire. L'incidente è avvenuto in un tratto della strada già noto per la pericolosità: marciapiedi assenti e banchina laterale stretta costringono i pedoni a camminare a ridosso della carreggiata.