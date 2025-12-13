Travolto da un’auto dopo essere sceso dal trattore: muore 56enne a Forlì

Immagine di repertorio

Una tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle 8, in via San Paolo a Sant’Andrea, frazione del comune di Forlimpopoli. Un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto subito dopo essere sceso dal trattore sul quale stava viaggiando. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Meldola, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Dalle prime informazioni raccolte, l’uomo aveva appena accostato il mezzo agricolo sul margine destro della carreggiata, mentre procedeva in direzione Cesena. Per scendere dal mezzo aveva utilizzato il lato sinistro, poiché sul lato opposto correva un fossato. In quel momento, però, non si sarebbe accorto dell’arrivo di una Mercedes che sopraggiungeva lungo la strada. Il conducente dell’auto, probabilmente disturbato dal sole basso sull’orizzonte, non è riuscito a evitare l’impatto e ha colpito il 56enne con la parte anteriore destra del veicolo.

L’urto è stato violentissimo: l’uomo è stato sbalzato contro il parabrezza, che si è infranto, per poi finire nel fossato, privo di sensi. I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto sono arrivati i sanitari di Romagna Soccorso con ambulanza ed elimedica, affiancati dai Vigili del Fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 56enne non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali e il decesso è avvenuto praticamente sul colpo.

Il recupero della salma è stato affidato al personale del 115. Illeso il conducente dell’auto, che tuttavia è apparso profondamente scosso per quanto accaduto. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio e accertare eventuali responsabilità.