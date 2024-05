video suggerito

Travolto da un furgone mentre è in sella alla sua bici: muore ciclista di 17 anni Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla Sp83, tra Civezzano e Fornace, in località Sille, nella provincia di Trento. Il giovane era in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un furgone. La vittima, M.L., era un atleta della categoria juniores della società Montecorona, associazione della Val di Cembra.

A cura di Eleonora Panseri

Screenshot da video RTTR

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla Sp83, tra Civezzano, dove risiedeva il giovane, e Fornace, in località Sille, nella provincia di Trento. Secondo le prime informazioni, il 17enne era in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un furgone.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Civezzano e di Fornace, i carabinieri della radiomobile di Trento e la polizia locale, oltre a Trentino emergenza con il supporto dell'elicottero sanitario.

La vittima, M.L., era un atleta della categoria juniores della società Montecorona, associazione della Val di Cembra. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15.30 di oggi, giovedì 9 maggio.

Secondo le prime informazioni, il furgone, che proveniva dalla zona industriale, non avrebbe rispettato la precedenza e si sarebbe immesso sulla strada senza accorgersi del ragazzo che stava percorrendo la strada in bici. L'esatta dinamica del sinistro non è stata tuttavia ancora del tutto chiarita.

Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, per il giovane, purtroppo, non c'è stato nulla da fare ed è morto sul posto. "È una notizia terribile", ha commenta la prima cittadina di Civezzano, Katia Fortarel, raggiunta dal quotidiano Il Dolomiti. La sindaca è arrivata sul posto per seguire direttamente le varie operazioni di soccorso. "Siamo vicini ai familiari, un cordoglio che colpisce tutti", ha aggiunto.

Il ragazzo era figlio del titolare della segheria del luogo, la famiglia è molto conosciuta nella zona e la scomparsa del giovane ha colpito l'intera comunità, si legge ancora sul quotidiano locale. "È una disgrazia enorme, ci stringiamo alla famiglia in questo dolore. Un lutto grandissimo perché si è spezzata la vita di un giovane. Non ci sono purtroppo parole, si può solo pregare", il ha detto Mauro Stenico, sindaco di Fornace.