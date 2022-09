Travolto da lastra di metallo in fabbrica, 18enne muore durante stage per avere crediti a scuola Il dramma si è consumato in pochi attimi nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 settembre, nei capannoni di una ditta specializzata nella lavorazione del metallo a Noventa di Piave.

A cura di Antonio Palma

Ennesimo e drammatico incidente sul lavoro nelle scorse ore in Veneto dove a perdere la vita è stato un ragazzo di soli 18 anni. A rendere la tragedia ancora più terribile, oltre alla giovanissima età della vittima, il fatto che il ragazzo nell'azienda stava svolgendo uno stage per conto della scuola.

Il dramma si è consumato in pochi attimi nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 settembre, nei capannoni di una ditta specializzata nella lavorazione del metallo a Noventa di Piave, nella città metropolitana di Venezia.

Erano quasi le 17, orario di chiusura della ditta BC Service, quando è avvenuta la tragedia. Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da una lastra di metallo che gli ha schiacciato le gambe senza dargli scampo, anche se la dinamica è tuttora da accertare.

Inutili per lui i soccorsi medici del 118 allertati dagli altri presenti e accorsi tempestivamente sul posto. Soccorso dai sanitari, purtroppo il 18enne è morto poco dopo a causa delle terribili ferite riportate nell'incidente. Le lesioni subite agli arti inferiori non hanno lasciato scampo al ragazzo.

La vittima è un giovane studente al quinto anno di un istituto tecnico di Portogruaro ma residente a Ceggia, sempre nel Veneziano, che stava svolgendo uno stage in aziende della zona per acquisire crediti utili a scuola. In pratica l'adolescente era in servizio nell'impresa per acquistare i crediti con l'esperienza sul lavoro e raccogliere dati per la tesi di diploma. Sarebbe rimasto colpito da una barra metallica caduta da un cavalletto a cui

era appoggiata, a pochi minuti dalla chiusura.

Sul posto oltre ai sanitari del Suem 118, anche i vigili del fuoco, lo Spisal, il servizio dell’Usl 4 specializzato e competente negli incidenti sul lavoro, e le forze dell’ordine a cui spetta ora il compito di ricostruire l'accaduto e accertare l'eventuale mancanza di misure si sicurezza sul lavoro.

La tragedia ha riacceso le polemiche sull'alternanza scuola lavoro e gli stage in azienda. "Morire sul lavoro a diciotto anni per uno stage. Quella di Portogruaro è una tragedia che lascia attoniti, agghiacciati. Non può succedere. Non deve succedere" ha scritto su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.