Travolta da un’auto e sbalzata dalla bici sulla provinciale: Silvia muore a 36 anni, tragedia a Oristano

Silvia Obino è stata investita e uccisa da un’automobilista mentre percorreva in bicicletta il tratto della strada provinciale 292 che collega Nurachi a Riola Sardo, in provincia di Oristano.

Tragedia sulle strade della Sardegna dove una donna di 36 anni, Silvia Obino, è stata investita e uccisa da un’automobilista mentre percorreva in bicicletta il tratto della strada provinciale 292 che collega Nurachi a Riola Sardo, in provincia di Oristano. Il dramma si è consumato nella tarda serata di ieri, domenica 16 novembre, mentre la donna faceva un giro in sella alla sua bici non lontano da casa a Riola Sardo.

L’incidente stradale mortale poco prima della mezzanotte tra domenica e lunedì all'altezza di una rotonda mentre la 36enne tornava a casa. Silvia Obino aveva da poco imboccato lo svincolo e pedalava lungo il bordo della carreggiata quando una vettura che viaggiava lungo lo stesso senso di marcia non si è accorta della sua presenza e l’ha investita da dietro su un tratto rettilineo ma senza illuminazione. L’uomo al volante della vettura si è subito fermato per prestare i soccorsi allertando immediatamente il 118.

L’impatto però è stato devastante e nonostante i soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza coi sanitari che hanno provato a rianimarla ma purtroppo senza esito. Troppo gravi erano le ferite riportate dalla donna che è stata dichiarata morta sul posto. Soccorso sotto shock invece l'automobilista.

Sul luogo della tragedia anche le forze dell’ordine per i rilievi che serviranno a stabilire la dinamica dell’incidente mortale e accertare le responsabilità. Sia la bici della 36enne sia l’auto, che ha riportato danni evidenti al parabrezza, sono state sequestrate per i successivi controlli.

La salma della donna è stata già riconsegnata ai familiari per i funerali che si svolgeranno martedì mattina alle 11.30 nella parrocchia dei Padri Cappuccini di Oristano.