Attualità
video suggerito
video suggerito

Travolta da un’auto e sbalzata dalla bici sulla provinciale: Silvia muore a 36 anni, tragedia a Oristano

Silvia Obino è stata investita e uccisa da un’automobilista mentre percorreva in bicicletta il tratto della strada provinciale 292 che collega Nurachi a Riola Sardo, in provincia di Oristano.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Antonio Palma
167 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia sulle strade della Sardegna dove una donna di 36 anni, Silvia Obino, è stata investita e uccisa da un’automobilista mentre percorreva in bicicletta il tratto della strada provinciale 292 che collega Nurachi a Riola Sardo, in provincia di Oristano. Il dramma si è consumato nella tarda serata di ieri, domenica 16 novembre, mentre la donna faceva un giro in sella alla sua bici non lontano da casa a Riola Sardo.

L’incidente stradale mortale poco prima della mezzanotte tra domenica e lunedì all'altezza di una rotonda mentre la 36enne tornava a casa. Silvia Obino aveva da poco imboccato lo svincolo e pedalava lungo il bordo della carreggiata quando una vettura che viaggiava lungo lo stesso senso di marcia non si è accorta della sua presenza e l’ha investita da dietro su un tratto rettilineo ma senza illuminazione. L’uomo al volante della vettura si è subito fermato per prestare i soccorsi allertando immediatamente il 118.

L’impatto però è stato devastante e nonostante i soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza coi sanitari che hanno provato a rianimarla ma purtroppo senza esito. Troppo gravi erano le ferite riportate dalla donna che è stata dichiarata morta sul posto. Soccorso sotto shock invece l'automobilista.

Leggi anche
Travolta da un'auto e trascinata sull'asfalto per 20 metri, Giuseppina muore poco dopo in ospedale

Sul luogo della tragedia anche le forze dell’ordine per i rilievi che serviranno a stabilire la dinamica dell’incidente mortale e accertare le responsabilità. Sia la bici della 36enne sia l’auto, che ha riportato danni evidenti al parabrezza, sono state sequestrate per i successivi controlli.

La salma della donna è stata già riconsegnata ai familiari per i funerali che si svolgeranno martedì mattina alle 11.30 nella parrocchia dei Padri Cappuccini di Oristano.

Attualità
Incidenti stradali in Italia
167 CONDIVISIONI
Immagine
Live
torna il
maltempo
In Friuli esonda il Torre, 300 sfollati nel Goriziano e 2 dispersi. Allerta in Toscana
Maltempo in Friuli, frana di fango travolge una casa a Gorizia: si cercano due dispersi, una persona ferita
Il video girato dal 32enne disperso prima della frana: la sua casa è crollata
Il ristorante di Antonia Klugmann allagato, la chef a Fanpage: “Sconvolti, abbiamo aiutato i clienti a scappare”
Maltempo a Genova, crolla muro durante la notte: oggi ancora allerta meteo gialla, parchi chiusi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views