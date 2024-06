Trascinato dalla corrente mentre fa il bagno nel Po: 18enne muore annegato davanti agli occhi degli amici

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Foto di repertorio

Un ragazzo di 18 anni è morto annegato nel pomeriggio mentre faceva il bagno in un'ansa del fiume Po, nella golena di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. La tragedia è avvenuta intorno alle 16.30 davanti agli occhi dei suoi amici. La vittima si chiamava Mot Talla Diop, il 18enne era originario del Senegal.

Secondo quanto riportato, il gruppo di giovani era andato a fare una nuotata nel fiume, nonostante in tutta la Regione fosse stata diramata l'allerta rossa per le piene dei fiumi. Forse a causa di un dislivello improvviso, il ragazzo sarebbe stato sorpreso e trascinato dalla corrente molto forte, probabilmente rafforzata dalle precipitazioni delle scorse ore.

Per lo studente di origine senegalese, che viveva con la famiglia a Guastalla, non c'è stato nulla da fare. Il corpo del 18enne è stato trovato dopo circa due ore dai sommozzatori di Bologna, accorsi assieme ai vigili del fuoco, al 118 e all'elicottero. Non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. La salma è stata recuperata poco dopo le 18.30, come riferito dalla Gazzetta di Reggio.

Sono tanti i giorni che durante i mesi estivi muoiono o rischiano di perdere la vita immergendosi nei corsi d'acqua. All'inizio del mese, il 6 giugno, un ragazzo di 15 anni è stato salvato dai Vigili del fuoco dopo essersi tuffato nel fiume Metauro in località Chiusa dei Muri, alla periferia di Urbania, in provincia di Pesaro e Urbino.

E a complicare la situazione è anche l'emergenza maltempo che sta continuando al Centro e al Nord. Proprio a seguito dell'ingrossarsi del fiume Natisone, causato dalle piogge abbondanti dei giorni precedenti, soltanto un mese fa sono stati uccisi in Friuli da una piena improvvisa del corso d'acqua Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23 anni, e Cristian Casian Molnar, 25 anni.Il corpo del ragazzo è stato ritrovato soltanto pochi giorni fa.