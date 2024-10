video suggerito

Tragico schianto tra monopattino e auto: 12enne muore sul colpo, ferito l'amico, tragedia a Catania Il terribile incidente stradale a Palagonia. Un impatto violento che purtroppo non ha lasciato scampo al dodicenne. Ferito e ricoverato in ospedale, invece, l'amico e coetaneo che viaggiava con lui sul monopattino. Lutto cittadino il giorno dei funerali.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Un ragazzino di 12 anni è morto in un terribile incidente stradale tra un monopattino elettrico e un'auto a Palagonia, in provincia di Catania. La tragedia si è consumata sulle strade catanesi nel weekend appena passato quando il monopattino sul quale il ragazzino viaggiava con un amico, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una vettura alla periferia della cittadina etnea.

Il terribile schianto nel pomeriggio di sabato scorso, intorno alle 17, in via Garibaldi, nei pressi del cimitero di Palagonia. Un impatto violento che purtroppo non ha lasciato scampo al giovanissimo. Dopo l'allarme ai servizi di emergenza, sul luogo dell'incidente in poco tempo sono accorsi i sanitari del 118 con l'ambulanza. Al loro arrivo il 12enne era già in condizioni critiche e purtroppo ogni sforzo per salvarlo si è rivelato vano. Il minore purtroppo è stato dichiarato morto sul posto poco dopo.

Soccorso, stabilizzato e trasportato d'urgenza in ospedale, invece, l'amico e coetaneo della vittima dell'incidente che viaggiava sullo stesso monopattino. Il minore è stato condotto in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico di Catania e quindi ricoverato con vari traumi ma fortunatamente, dopo i controlli e gli esami clinici del caso, è stato escluso il pericolo di vita.

Nessuna ferita invece per il conducente della vettura coinvolta nel sinistro la cui posizione ora è al vaglio delle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto e hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale mortale e le responsabilità.

La tragedia ha sconvolto la comunità di Palagonia da cui sono arrivati centina di messaggi di cordoglio. I commissari straordinari del Comune hanno annunciato che proclameranno il lutto cittadino il giorno in cui saranno celebrati i funerali della piccola vittima.