Tragico schianto tra auto sulla statale, un morto e tre feriti gravi a Bolzano L'incidente stradale oggi sulla strada statale 12 del Brennero, nel territorio del comune di Campodazzo, in provincia di Bolzano. Due auto si sono scontrate violentemente in un impatto frontale che è stato devastante. Sul posto sono intervenuti anche due elicotteri di emergenza.

A cura di Antonio Palma

Foto: Vigili del fuoco di Ponte Gardena

Un morto e tre feriti di cui due molto gravi, è il tragico bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto oggi sulla strada statale 12 del Brennero, nel territorio del comune di Campodazzo, in provincia di Bolzano. Il dramma nella mattinata di martedì 21 gennaio al chilometro 455 della SS12 a Nord di Bolzano.

Per motivi ancora tutti da chiarire, due auto si sono scontrate violentemente in un impatto frontale che è stato devastante. Terribile la scena che si è presentata davanti ai soccorritori giunti sul posto. Le due vetture, una Renault e una Jeep ,sono andate completamente distrutte nella parte anteriore e una è finita incastrata anche sul guardrail con la parte posteriore. Inutili per la vittima l’immediato intervento dei soccorsi che hanno solo potuto accertarne il decesso sul posto.

Estratte vive dagli abitacoli ma gravemente ferite altre tre persone coinvolte nello schianto. Due sono gravissime e sono state portate d’urgenza all'ospedale di Bolzano con l’elicottero. Un altro ferito, meno grave, è stato portato invece in ambulanza all'ospedale di Bressanone.

Vista la gravità dello schianto, infatti, sul posto sono intervenuti anche due elicotteri di emergenza oltre a numerosi soccorritori. Sul luogo del sinistro operatori della Croce bianca, della Croce rossa e le eliambulanze Pelikan 1 e dell'Aiut Alpin Dolomites che sono atterrati sulla strada.

Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Bolzano e di Ponte all'Adige, che hanno dovuto estrarre i feriti dai mezzi distrutti, e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi del caso. Per consentire i soccorsi e poi i rilievi e la rimozione dei mezzi, l’arteria stradale è rimasta chiusa al transito per ore in entrambe le direzioni con lunghe code di veicoli.