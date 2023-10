Tragico schianto tra auto: morti uomo e neonata di 8 mesi, ferita mamma e bimba di 3 anni a Chieti Per motivi ancora tutti da chiarire, le due auto si sono scontrate violentemente intorno al km 72 strada statale 650 di Fondo Valle Trigno, nota anche come Trignina, nel territorio del comune di San Salvo, in provincia di Chieti. Morto un 40enne e la piccola che viaggiava con la sua famiglia.

A cura di Antonio Palma

Un uomo e la bimba di appena 8 mesi sono morti e una mamma e una bambina di 3 anni sono rimaste ferite gravemente, è il tragico bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto oggi nel territorio del comune di San Salvo, in provincia di Chieti, in Abruzzo. La tragedia si è consumata intorno alle 13 lungo la strada statale 650 di Fondo Valle Trigno, nota anche come Trignina, al confine con il Molise.

Per motivi ancora tutti da chiarire, le due auto si sono scontrate violentemente intorno al km 72 della strada a scorrimento veloce in un impatto che si è rivelato fatale per le due vittime. L’incidente ha coinvolto una Mercedes classe A e un'Audi Q2 su cui viaggiavano complessivamente cinque persone. Sulla Mercedes viaggiava da sola la vittima adulta, un 40enne originario di Schiavi di Abruzzo, sull'altra la famigliola.

Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 ma per le due vittime tra cui la bimba purtroppo non c’è stato nulla da fare. Terribile la scena che si sono trovati davanti i primi soccorsi con le due auto completamente accartocciate nella parte anteriore, segno di un probabile impatto frontale.

Dopo essere stati estratti dalle lamiere contorte dei mezzi i soccorsi medici hanno provato a rianimare uomo e neonata ma purtroppo si sono dovuti arrendere poco dopo dichiarandone il decesso. Il bilancio dell’incidente stradale si è rivelato pesantissimo anche in termini di feriti. Tre le persone che hanno riportato lesioni compresa la mamma della bimba deceduta, il papà e un'altra bambina di tre anni.

Uno di loro sarebbe molto grave e per questo trasportato in codice di massima urgenza all'ospedale Ss Annunziata di Chieti con l’elicottero fatto intervenire dalla centrale operativa del 118. Trasportati all’ospedale San Pio di Vasto invece gli altri due feriti meno gravi.

Sul posto della tragedia, oltre alle ambulanze del 118 e all’elisoccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Quest’ultimi si occuperanno dei rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

A causa dell'incidente, il traffico è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia, come fa sapere Anas, che ha inviato sul posto le proprie squadre di tecnici per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.