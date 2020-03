Un traghetto Tirrenia affollato di passeggeri ha viaggiato stanotte tra Cagliari e Palermo con una situazione a bordo che non rispetta affatto le indicazioni del Dcpm del 4 Marzo: seicento persone assembrate come se niente fosse, fianco a fianco sulle poltrone della nave o stesi sui divanetti, a cui la compagnia di navigazione ha pure messo a disposizione il ristorante e il bar self service nonostante quanto disposto dal decreto per l’emergenza Coronavirus. A documentarlo dei video e degli audio che sono stati registrati a bordo da una fonte che ce li ha inviati in esclusiva. La nave, la Ariadne, partita da Cagliari ieri sera intorno alle 19, portava anche tante famiglie in provenienza dal nord Italia in particolare da Genova. Queste persone arrivate a Porto Torres con un'altra imbarcazione hanno attraversato tutta la Sardegna fino a Cagliari dove si sono imbarcati sull'Ariadne alla volta di Palermo dove sono sbarcati stamattina alle 9 senza che sia stato effettuato alcun controllo di polizia nei loro confronti. Secondo le testimonianze alla momento della partenza nessuno ha verificato l'effettivo stato di necessità del viaggio, né in biglietteria né da parte delle autorità portuali, né sarebbe stata richiesta l’auto-certificazione. Ammesso che si trattasse di un rientro presso le proprie residenze non ci sono stati controlli e i passeggeri non potevano viaggiare nelle condizioni mostrate nel video. Il personale a bordo si è lamentato dell'assenza di dotazioni da parte della compagnia di mascherine e guanti nemmeno per il medico di bordo. La nave al momento è ferma al porto di Palermo ed è pronta per ripartire alla volta di Cagliari: partenza prevista per le 17.30.