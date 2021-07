in foto: Immagine di repertorio

Non ce l'hanno fatta due dei tre alpinisti rimasti bloccati sul Monte Rosa a 4.150 metri di quota. Le due donne, alpiniste piemontesi, sono morte assiderate e i loro corpi son stati ritrovati questa mattina all'alba dalle squadre dei soccorritori che dopo ore di tentativi sono riuscite a raggiungere la vetta della Piramide Vincent. È qui infatti che le due alpiniste avevano trovato rifugio, con loro anche una terza persona, un uomo che è stato trovato ancora in vita ed è stato portato a valle e poi trasportato in Svizzera dall'elicottero di Air Zermatt.

Un terzo scalatore soccorso e trasportato in Svizzera in elicottero

Per le due donne purtroppo non c'è stato nulla da fare: una era già morta e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, la seconda invece è stata trasportata al rifugio Mantova dove il medico ha tentato invano di rianimarla. Il loro compagno di cordata ha riportato un grave congelamento alle mani ma stando a quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. I tre erano rimasti bloccati ieri dal maltempo che li aveva sorpresi a oltre 4.000 metri di quota, sotto la vetta della Piramide Vincent. Impossibilitati a proseguire nella loro scalata così come a tornare indietro, hanno chiamato i soccorsi che però hanno trovato grosse difficoltà proprio a causa del maltempo.

La scalata a piedi dei soccorritori per raggiungere gli alpinisti

A quel punto sono salite delle guide alpine a piedi dal rifugio Mantova che hanno scalato per l'intera serata di ieri la vetta fino a raggiungere i tre che sono stati trovati verso le 21: una scalatrice è morta pochi minuti dopo l'arrivo dei soccorritori mentre l'altra è stata trasportata al rifugio Mantova dove è stata dichiarata morta poco dopo.