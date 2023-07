Tragedia sui binari, ragazza di 26 anni travolta e uccisa da un treno nel Livornese Travolta da un treno merci, che da Piacenza era diretto a Grosseto, nella notte è morta una ragazza di 26 anni sulla linea tirrenica vicino alla stazione di Donoratico. Ancora da stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Dramma nella notte nel Livornese. Una giovane donna di 26 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno merci partito da Piacenza e diretto a Grosseto. L’incidente si è verificato intorno alle tre del mattino sulla linea tirrenica vicino alla stazione di Donoratico, nella provincia di Livorno.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia ferroviaria e il medico legale. Le circostanze esatte dell'incidente non sono state rese note, e le autorità competenti hanno avviato un'indagine per fare chiarezza. Non è ancora chiaro se la giovane donna sia rimasta coinvolta in un tragico incidente – non si sa perché si trovava sui binari di notte – o se si sia trattato di un gesto estremo.

Il nome della vittima non è stato reso noto, ma si tratterebbe di una giovane donna residente in una cittadina della costa. I soccorsi sono stati tempestivamente allertati, ma purtroppo per lei era già troppo tardi: il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.

L'incidente nella notte ha causato inevitabilmente disagi sulla linea ferroviaria: per consentire l'intervento della polfer e del medico legale e i conseguenti accertamenti dell'autorità giudiziaria il traffico ferroviario è stato infatti sospeso tra Bolgheri e Castagneto Carducci con pesanti rallentamenti e ritardi per i convogli.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 100 minuti, i regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. Da Trenitalia fanno sapere che la circolazione è poi ripresa regolarmente intorno alle 9 di questa mattina.