video suggerito

Tragedia nelle campagne in Sardegna, allevatore travolto e ucciso da due mucche: aveva 75 anni La vittima è Giuseppe Zedde, 75enne vigile urbano in pensione. Stava caricando gli animali sopra un camion nelle campagne di Illorai (Sassari) quando è avvenuto il dramma, sotto gli occhi del figlio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Travolto e calpestato da due mucche. È così che ha perso la vita Giuseppe Zedde, un 75enne, vigile urbano in pensione, questa mattina, 14 gennaio, a Illorai, un piccolo paese situato nel Goceano, in provincia di Sassari, in Sardegna. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 in località Berre Porcu, una zona di campagna isolata, lontana dal centro abitato.

Secondo le ricostruzioni fornite dai carabinieri della Compagnia di Bono, giunti prontamente sul luogo dell'incidente, l'uomo stava lavorando insieme al figlio per caricare le due vacche su un furgone. La scena, che inizialmente sembrava essere una normale attività agricola, si è trasformata in un dramma.

Uno dei due animali si è improvvisamente spaventato, forse per un rumore o un movimento improvviso, e ha travolto il pensionato, facendolo cadere rovinosamente a terra. L’altro animale, probabilmente anch'esso preso dal panico, non ha fatto in tempo a fermarsi e ha calpestato l’uomo, infliggendogli gravi traumi.

Leggi anche Tragedia a Trasquera, chi sono gli escursionisti travolti e uccisi dalla valanga

Dopo l’incidente, il figlio di Zedde ha subito lanciato l’allarme, correndo a chiamare aiuto. I soccorsi sono giunti prontamente sul posto, con gli operatori sanitari del 118 che, visto lo stato grave del pensionato, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Purtroppo, il velivolo è stato costretto a tornare indietro, in quanto le condizioni di Zedde erano troppo gravi per essere trattate con successo. Nonostante gli sforzi del personale medico che ha cercato di rianimarlo sul posto, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Giuseppe Zedde è morto a causa dei numerosi traumi riportati nell'incidente. La salma dell'uomo è stata trasportata all'ospedale "San Francesco" di Nuoro, dove è stata messa a disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro, che dovrà ora decidere se disporre un esame autoptico per accertare con maggiore precisione le cause del decesso. Anche se pare escluso.