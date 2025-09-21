Tragedia nei boschi di Carrù, mira per sparare al cinghiale ma uccide l’amico: la vittima è Daniele Barolo

Un cacciatore al posto di uccidere un cinghiale avrebbe sbagliato mira e ha ucciso l’amico che era con lui. La vittima si chiama Daniele Barolo. La tragedia è avvenuta nei boschi di Carrù, in Piemonte, nella giornata di oggi 21 settembre.

Immagine i repertorio

Tragedia nei boschi di Carrù, in Piemonte. Un cacciatore al posto di uccidere un cinghiale avrebbe sbagliato mira e ha ucciso l'amico che era con lui. La vittima si chiama Daniele Barolo, un agricoltore di 46 anni e padre di due figlie di Carrù, in provincia di Cuneo.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, i fatti sono successi intorno alle 10 di oggi 21 settembre in località Bordino. Nei boschi della zona un uomo avrebbe impugnato il fucile dopo aver visto un cinghiale e ha premuto il grilletto con l'intento di uccidere l'animale. Però il proiettile ha colpito in pieno torace l'amico.

Subito è stato lanciato l'allarme ma quando sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 per Daniele Barolo non c'è stato più nulla da fare. La salma è stata trasportata al cimitero di Carrù, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Intanto si sono attivate le indagini dei carabinieri: i militari hanno sequestrato l'arma e sono in corso tutti i rilievi del caso.

La vittima viveva nella vicina Rocca de' Baldi, in provincia di Cuneo, in frazione Carleveri. Quello che è accaduto ha scosso tutta la comunità. Oggi qui sarebbe stato un giorno di festa, per sagre e manifestazioni programmate per la serata. Tutto è stato annullato in segno di lutto.