Tragedia Marmolada, 9 morti accertati, ora è il momento dei Ris: “Resti umani non attribuiti” Oggi i soccorritori tornano sulla Marmolada per proseguire le ricerche dei disprsi mentre i Ris iniziano prelievi biologici sui resti recuperati: delle nove vittime accertate solo quattro sono state già identificate con certezza.

A cura di Antonio Palma

Sono nove i morti accertati della tragedia della Marmolada dove il crollo di un seracco ha scatenato una valanga di acqua ghiaccio e detriti che ha spazzato via diverse cordate di alpinisti facendo una strage.

È questo infatti l’ultimo bilancio comunicato ieri dai soccorritori il cui compito però non si è affatto esaurito visto che all’appello mancano ancora tre persone, considerate disperse.

Come hanno spiegato i tecnici del Soccorso alpino, oggi i soccorritori tornano sul terreno usando i droni dall’alto per avvistare di corpi o reperti ma provando a cercare per la prima volta anche via terra i dispersi con un piano di eventuale evacuazione con elicotteri pronti a intervenire.

Una misura di sicurezza dovuta al terreno che cambia di giorno in giorno proprio a causa dello scioglimento del ghiacciaio e li pone ogni volta di fronte a nuove sfide ma che al contempo restituisce ogni volta nuovi reperti che vengono recuperati, come accaduto con le nuove tre vittime individuate ieri.

“Lassù lo scenario cambia di continuo, ora i droni hanno individuato ciò che per giorni non era visibile” ha spiegato infatti Maurizio Dellantonio, capo del Soccorso Alpino, assicurando: “Abbiamo il dovere di andare avanti in modo spedito per dare risposte ai familiari che con tanta angoscia aspettano da giorni”.

Proprio sui reperti rinvenuti si concentrerà invece da oggi il lavoro dei Ris dei Carabinieri di Parma. Ai militari dei reparti scientifici dell’arma infatti la procura di Trento ha affidato il compito di identificare i resti con l’esame del Dna e catalogare tutti i reperti rinvenuti sul posto dai soccorritori.

Del resto delle nove vittime accertate solo quattro sono state già identificate con certezza mentre per le altre cinque ricomposte nel Palazzo del Ghiaccio di Canazei si cerca ancora un nome e una identità.

Non solo, alcuni dei resti umani rinvenuti sulla Marmolada non sono ancora stati attribuiti come quello recuperato ieri insieme ai corpi di altre due vittime. Potrebbero appartenere ad uno degli altri dispersi o anche ai cadaveri già recuperati ma solo l’esame del Dna potrà accertarlo con sicurezza.

"Siamo in attività in due siti per eseguire dei prelievi biologici sui resti recuperati e in contemporanea eseguire il prelievo del Dna da oggetti o famigliari dei dispersi. Dobbiamo eseguire nel tempo più veloce possibile la profilazione e la comparazione per dare un nome a chi non è tornato dalla Marmolada. Daremo a questa indagine la massima priorità" ha assicurato il colonnello Giampietro Lago, comandante dei Ris di Parma.

Del resto, come ha spiegato il presidente del Soccorso alpino nazionale, in quota "Ci sono parti umane, di dimensioni molto piccole, tante neanche collocabili in una sezione del corpo o l'altra. Tutti quanti verranno esaminati per trovare anche un minimo di relazione tra un reperto e l'altro".

Intanto migliorano le condizioni di due dei sopravvissuti alla tragedia della Marmolada e attualmente ricoverati negli ospedali dell'Ulss Dolomiti di Belluno. Si tratta di un cittadino tedesco di 67 anni, ora trasferito nel normale reparto di Ortopedia, e di una tedesca di 58 anni, che rimane in Neurologia ma in condizioni giudicate buone dai medici