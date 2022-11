Tragedia in mare a Pantelleria, donna muore durante battuta di pesca subacquea Una donna di 36 anni è morta durante una sessione di pesca subacquea a Pantelleria. Dopo essersi tuffata in mare, non è più riemersa. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio.

Un incidente in mare da chiarire quello avvenuto ieri pomeriggio a Pantelleria dove una donna di 36 anni è morta durante una sessione di pesca subacquea. Dopo essersi immersa in mare non è più tornata a galla: a lanciare l'allarme è stato l'amico che era in barca con lei e che non ha potuto fare altro che assistere inerme alla scena.

La vittima è una donna di 36 anni residente a Venezia che era solita trascorrere le vacanze a Pantelleria, dove i genitori hanno una villa. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio in località Scauri e stando a quanto ricostruito finora sembra che la donna fosse uscita in barca con un amico, un sub esperto per una battuta di pesca subacquea. Dopo essersi tuffata in mare però, qualcosa sarebbe andato storto.

L’amico, che si era immerso con lei, non l’ha più vista ed ha così iniziato a cercarla fino a trovare il corpo adagiato sul fondale. Dopo aver riportato il corpo sulla barca ha provato a rianimarla ma per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 insieme con i carabinieri.

La Procura di Marsala che ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, ha aperto un'inchiesta per fare luce sull'incidente. Intanto i famigliari della vittima ha raggiunto l'isola siciliana a sud di Trapani.