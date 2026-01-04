Tragedia in famiglia nel modenese: padre novantenne uccide la figlia

Secondo quanto trapela dalle prime verifiche, l’anziano potrebbe essere affetto da patologie, ma su questo aspetto non vi sono conferme ufficiali. La vittima aveva 60 anni.

Un nuovo, drammatico episodio di violenza domestica scuote la provincia di Modena. La tragedia si è consumata a Castelnuovo Rangone, dove un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60.

Le informazioni a disposizione, al momento ancora frammentarie, delineano un quadro complesso e in parte oscuro. Secondo quanto trapela dalle prime verifiche, l’anziano potrebbe essere affetto da patologie, ma su questo aspetto non vi sono conferme ufficiali. Resta inoltre da chiarire se fosse seguito da strutture sanitarie o servizi di assistenza, ipotesi che gli inquirenti stanno valutando con cautela.

Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’omicidio. Le circostanze in cui è avvenuto il fatto non sono state rese note e nessuna pista viene esclusa. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Modena, affiancati dai militari della Stazione locale, impegnati nei rilievi e nell’ascolto delle prime testimonianze.

Il fatto si inserisce in una scia di tragedie che, negli ultimi mesi, hanno profondamente segnato il territorio modenese. Ad aprile, in città, un anziano aveva ucciso la moglie, malata da tempo, e il figlio disabile, prima di togliersi la vita. All’inizio di ottobre, a Castelfranco Emilia, un uomo di 92 anni aveva ucciso la moglie di 88 e poi si era lanciato dalla finestra. Pochi giorni dopo, a Mirandola, un altro anziano, 86 anni, aveva ucciso la moglie di 89 anni, gettandosi poi nel vuoto.