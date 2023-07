Tragedia al centro estivo in Puglia, bimbo di 6 anni muore annegato in mare mentre gioca con gli amici Un bimbo di 6 anni di Trinitapoli è morto annegato mentre giocava in mare a Margherita di Savoia insieme agli amichetti del campo estivo. Inutili i soccorsi.

A cura di Ida Artiaco

Quella che doveva essere una giornata spensierata insieme agli amichetti, si è trasformata in tragedia per un bimbo di 6 anni. Il piccolo è morto annegato stamattina nelle acque antistanti il lido ‘Paradiso dei giovani' a Margherita di Savoia, in provincia di Bari.

Secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, il bimbo, di origini romene, era impegnato in un campo estivo e stava facendo giochi in mare quando sarebbe annegato. Per lui sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ne ha solo constatato il decesso.

Il piccolo avrebbe compiuto 7 anni il prossimo 21 luglio, era nato a Cerignola (Foggia) ma risiedeva a Canosa di Puglia e non a Trinitapoli come emerso in un primo momento.

Si tratta del terzo caso del genere in pochi giorni: ieri un bimbo di 2 anni è morto annegato nella piscina che era stata montata poco distante da casa nella frazione di Sant’Antonio di Mercadello, comune di Novi di Modena, a dare l'allarme era stato il papà. La scorsa settimana, invece, una bambina di 7 anni è morta mentre faceva il bagno a mare a Lido di Classe insieme al papà e al cuginetto: su quanto successo è stata aperta un'inchiesta.

In aggiornamento.