Dramma familiare in provincia di Vicenza. Una donna è stata uccisa dal marito che si sarebbe poi suicidato. È successo a Rosà. I due sono stati ritrovati senza vita all'interno della propria abitazione in via Ca' Dolfin. A lanciare l'allarme è stato un familiare, insospettito dal fatto che da tempo i coniugi non rispondevano al telefono. L'uomo, che aveva una copia delle chiavi, una volta all'interno della villetta ha trovato i corpi senza vita di marito e moglie, di cui ancora non si conosce l'identità. Quest'ultima era coperta da un lenzuolo, mentre lui si sarebbe impiccato.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, con il pm di turno e la scientifica, oltre al sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, e alla polizia locale. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un caso di omicidio-suicidio. Al momento, tuttavia, non si sa il motivo alla base del gesto né come la donna sia stata uccisa. Una tragedia inspiegabile, a sentire i vicini, che ha sconvolto l'intera comunità.

In aggiornamento.