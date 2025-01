video suggerito

Tosse e raffreddore per 20 giorni, poi Arianna muore a soli 23 anni: autopsia chiarirà le cause I sintomi iniziali erano quelli di una comune influenza. Tuttavia, per Arianna Herri, è stato l'inizio di una tragedia. La giovane è deceduta a soli 23 anni nella notte di lunedì all'ospedale di Padova. Si sospetta che la causa della sua morte sia stata una miocardite fulminante.

A cura di Biagio Chiariello

La comunità di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, piange Arianna Herri, 23enne di origini albanesi, morta all'ospedale di Padova. La giovane aveva iniziato a soffrire di alcuni problemi di salute subito dopo l'Epifania; la situazione si è aggravata negli ultimi giorni (dopo un lieve miglioramento) fino alla morte avvenuta la notte tra il 20 e il 21 gennaio.

Gli amici più vicini ad Arianna avevano anche pensato che la situazione potesse essere influenzata dal fatto che la ragazza aveva appena terminato una relazione importante, con tutto lo stress che ne era derivato. La 23enne aveva intrapreso un ciclo di cure, tra farmaci e aerosol, come spesso accade in questi casi, ma purtroppo non è bastato.

I primi segni di malessere Arianna li aveva avvertiti la sera del Panevin di Maserada, il 5 gennaio; da quel momento aveva iniziato a fare aerosolterapia e a prendere farmaci nella speranza di alleviare la tosse e il raffreddore.

Dopo un iniziale miglioramento, ha avuto una ricaduta improvvisa tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio. Trasportata d’urgenza all'ospedale Ca' Foncello, è stata sottoposta a una serie di esami approfonditi, dai quali è emersa un'infiammazione al cuore. Successivamente trasferita all'ospedale di Padova, è deceduta tra domenica e lunedì notte a causa probabilmente di una miocardite fulminante, lasciando sgomenti familiari e amici.

La madre Aurela e il padre Arjan sono sconvolti, e il 27 gennaio si svolgeranno i funerali nel cimitero comunale di Maserada. La famiglia è in attesa del referto dell'autopsia, effettuata venerdì, per comprendere meglio le cause di quanto accaduto.