Torna dal bar e sale in auto per ripartire, la macchina prende fuoco: conducente muore carbonizzato Un 76enne è morto i seguito a un incendio che ha avvolto la sua auto. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era salito sulla sua Land Rover dopo essere tornato dal bar in piazza Diaz, a Carlentini. La vettura ha poi preso fuoco.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella mattinata di oggi, 24 aprile, è stato trovata in piazza Diaz a Carlentini, nel Siracusano, un'auto andata in fiamme. All'interno della vettura, i soccorritori hanno recuperato un corpo senza vita. Secondo quanto finora ricostruito, si tratterebbe di Salvatore Nigro, pensionato di 76 anni, morto carbonizzato all'interno della vettura. Sulla base delle testimonianze di chi ha assistito al drammatico episodio, il conducente della Land Rover aveva da poco parcheggiato il veicolo in piazza Diaz ed era sceso per andare a bere un caffè al bar.

Una volta risalito sulla sua Land Rover, il 76enne sarebbe rimasto seduto al suo interno per una manciata di minuti prima di essere avvolto dal fuoco. Per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti, il mezzo è andato in fiamme e Nigro non sarebbe riuscito ad uscire in tempo dall'abitacolo.

Le fiamme hanno divorato la macchina prima dell'arrivo dei vigili del fuoco di Lentini che nonostante gli sforzi per salvare l'uomo all'interno della vettura, non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. I magistrati stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nel centro della zona nord del Siracusano.

Secondo quanto raccontato dai testimoni, il 76enne era sceso dall'auto qualche istante prima per entrare in un bar e bere un caffè ma poi era risalito a bordo, restando nell'abitacolo per alcuni minuti. A quel punto, l'incendio scoppiato gli ha impedito di uscire della macchina.

Gli inquirenti stanno provando a capire le ragioni che hanno causato il rogo e per questo motivo hanno prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per poter ricostruire gli ultimi istanti prima della tragedia.