Torna a casa dopo turno di lavoro di 10 ore e viene investito dal treno: morto sul colpo il 22enne Khan Hasan Khan Hasan, 22 anni, è stato travolto da un treno mentre tornava a casa a Parma dopo un turno di lavoro di 10 ore. Il giovane è purtroppo deceduto sul colpo. I colleghi di lavoro, per denunciare le condizioni di lavoro precarie, hanno indetto uno sciopero.

A cura di Gabriella Mazzeo

Khan Hasan, 22 anni

Un giovane di 22 anni è morto nella giornata di ieri, lunedì 18 novembre, dopo essere stato travolto da un treno a Parma. Il giovane si chiamava Khan Hasan ed era originario del Bangladesh: al momento della tragedia stava tornando a casa dal lavoro. La vicenda è stata segnalata dal sindacato Adl Cobas, che ha sottolineato che il 22enne lavorava in una cooperativa in appalto a un magazzino e che al momento dello schianto aveva appena finito un turno di lavoro di dieci ore.

"Stava uscendo da un turno che, come denunciato dai colleghi, era durato ben più 8 otto ore – spiegano dal sindacato -. Talvolta dura anche 12 ore o più. Questa prassi, denunciata anche da parte nostra, mette a rischio la sicurezza e il benessere di chi lavora ed è stata oggetto di forti proteste da parte dei dipendenti".

Appresa la notizia della morte del 22enne, i colleghi hanno proclamato uno sciopero di solidarietà e protesta. Tutti, spiegano sempre dal sindacato, reclamano condizioni di lavoro regolari e maggiore sicurezza. Un presidio è in corso davanti ai cancelli del magazzino dalle 6.30 di questa mattina.

Il 22enne deceduto lascia il padre, la madre, una sorella e un fratello residenti in Bangladesh. Il ragazzo lavorava come facchino e si occupava delle attività di picking nel magazzino. Nell'azienda lavorava da circa 8 mesi. A Parma faceva parte di un progetto di accoglienza per i migranti.

Secondo i colleghi, la tragedia sarebbe avvenuta a causa degli eccessivi carichi di lavoro ai quali era stato sottoposto il 22enne. Secondo i colleghi, per la stanchezza non si sarebbe accorto del treno che stava sopraggiungendo mentre attraversava i binari".