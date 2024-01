Torino, uomo ucciso con diverse coltellate: corpo trovato lungo il fiume Stura. Si indaga Sembra che la vittima sia un senzatetto 44enne di nazionalità polacca. Il suo cadavere è stato trovato in riva al fiume Stura alla periferia di Venaria Reale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato ieri pomeriggio, 19 gennaio, lungo le rive della Stura alla periferia di Venaria Reale, nella zona dello stabilimento della Magneti Marelli, nella parte a nord di Torino. Da quanto risulta agli investigatori, si tratterebbe di un 44enne di nazionalità polacca che sarebbe stato ucciso con diverse coltellate.

A dare l'allarme è stato un passante che pensava che fosse morto per un infarto. Sul corpo del malcapitato sono stati però rinvenuti diversi fendenti che non lasciano dubbi sulla natura dei fatti: si tratterebbe di un omicidio. L'analisi più approfondita è stata effettuata dai medici e dagli infermieri del 118 intervenuti sul posto, quando però era ormai già troppo tardi.

La vittima pare fosse senza un senzatetto e aveva un'abitazione di fortuna ricavata nelle vicinanze del luogo dell'omicidio.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia cittadina in collaborazione con la sezione omicidi del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino. I militari stanno ora setacciando i boschi intorno al torrente in cerca dell'arma utilizzata per compiere il delitto e di indizi utili a capire cosa possa essere accaduto alla vittima.

IN AGGIORNAMENTO