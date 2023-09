Torino, trovato morto in casa dalla compagna: aveva il cranio fracassato. Fermato un vicino Il corpo dell’uomo, un pensionato 71enne, è stato scoperto dalla compagna della vittima che, quando è rientrata, ha trovato l’abitazione messa a soqquadro. I fatti a Giaveno. Fermato un 35enne, vicino di casa.

Un uomo di 71 anni, Emilio Mazzoleni, è stato trovato morto, con la testa fracassata, nella sua casa di Giaveno, in provincia di Torino. È successo in un'abitazione al civico 9 di Borgata Minietti, nei pressi di frazione Maddalena. Il presunto omicida, M. G. di 35 anni, vicino di casa, è stato catturato dai carabinieri e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario.

A ritrovare il corpo dell'uomo, è stata la compagna dopo essere rincasata: il corpo era riverso con gravi lesioni alla testa mentre le stanze erano state messe a soqquadro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Rivoli presenti sul posto insieme al medico legale. Visto lo stato del cadavere e l’abitazione trovata sottosopra, gli inquirenti hanno subito ipotizzato la tesi dell’omicidio.

La persona fermata dai militari dell'Arma è un vicino di casa con il quale la vittima avrebbe avuto recentemente alcune liti. Sembra che l'uomo fosse affetto da problemi psichiatrici e fosse stato sottoposto a Tso in passato.

Nato e cresciuto nella borgata Maddalena, Emilio Mazzoleni era in pensione da qualche anno.

