Torino, tir sfonda guardrail in tangenziale e invade la carreggiata opposta: due feriti, uno è grave Bruttissimo incidente all’alba di oggi al casello della tangenziale nord di Rivoli Bruere. Un autoarticolato si è ribaltato sfondando il New Jersey ed invadendo la carreggiata direzione Frejus.

A cura di Biagio Chiariello

Grave incidente sullo svincolo di Bruere, frazione di Rivoli, lungo la Tangenziale di Torino (Autostrada A55) questa mattina 26 maggio intorno all 6,20. Il mezzo pesante è un camion frigo di nazionalità francese, che trasportava carne e che viaggiava in direzione nord Milano-Aosta: è uscito di strada sfondando il guardrail e invadendo la carreggiata opposta, riservata ai veicoli che viaggiavano in direzione dell'autostrada Torino-Frejus.

Non ci sono altri veicoli coinvolti: in quel momento non arrivava nessuno e l'autoarticolato fuori controllo non ha colpito altri mezzi, ma i due conducenti del mezzo pesante sono rimasti feriti. Uno di loro è grave, l'altro ferito in modo lieve.

La tratta è stata chiusa dalle 6,30 alle 8 in entrambe le direzioni. Dopo quell'ora è stata riaperta una corsia in direzione nord. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, i vigili del fuoco e gli ausiliari dell'Ativa. Nella zona si sono formate lunghissime code.

L’Autostrada A55 detta anche Tangenziale di Torino, è un’autostrada che corre nella periferia di Torino. Nel suo percorso principale, che circonda per tre quarti la città subalpina, è composto da tre corsie per senso di marcia con corsia di emergenza ed è suddiviso figurativamente in due tratti: la Tangenziale Nord e la Tangenziale Sud, entrambe gestite dalla ATIVA.

Le arterie autostradali costruite e gestite in concessione da ATIVA si sviluppano prevalentemente nell’ambito della provincia di Torino, escluso solo l’ultimo tratto dell’autostrada Ivrea-Santhià, da Viverone a Santhià, compreso nella provincia di Vercelli. L’estensione della rete autostradale di competenza in esercizio è di 218 chilometri complessivi.