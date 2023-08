Torino, piogge e nuove frane: turisti bloccati, evacuazioni con l’elicottero Automobilisti e campeggiatori sono rimasti bloccati a Sauze di Cesana, in provincia di Torino, dopo una serie di smottamenti che hanno interessato un sentiero vicino a dei camping. Al lavoro da ore per recuperarli le squadre dei vigili del fuoco.

A cura di Susanna Picone

A pochi giorni dalla colata di fango e detriti che domenica 13 agosto si è abbattuta su una parte di Bardonecchia provocando gravi danni, si registrano nuove frane nel Torinese, in Valle di Susa, e molti disagi. In particolare due frane, dopo un forte temporale, sono cadute sulla strada della valle Argentera a Sauze di Cesana.

Alcuni turisti, tra automobilisti e campeggiatori, sono rimasti bloccati. Sul posto è impegnato un elicottero dei Vigili del fuoco. Vigili del fuoco che spiegano che gli smottamenti leggi alle piogge si sono verificati su un sentiero sterrato che attraversa una zona naturalistica vicina ad alcune aree di campeggio. Dall'alba di oggi sono state mandate pale gommate per la rimozione de detriti e il ripristino della viabilità mentre l'elicottero ha iniziato le evacuazioni per portare al sicuro le persone che non hanno potuto fare rientro a valle.

"Da ieri sera Vigili del fuoco impegnati a Sauze di Cesana per una serie di smottamenti che hanno interessato un sentiero vicino a dei camping: squadre in assistenza ad automobilisti e campeggiatori rimasti bloccati, iniziate evacuazioni con elicottero", è quanto si legge in un tweet diffuso questa mattina dai Vigili del fuoco. Stando alle informazioni finora diffuse nessuno, fortunatamente, sarebbe rimasto ferito.

Secondo i meteorologi, sulla valle Argentera sarebbero caduti oltre 60 millimetri di pioggia che hanno ingrossato il torrente Ripa, con una piena di detriti e fango. "Un forte temporale di calore ha interessato la zona di Sauze di Cesana scaricando oltre 60 mm di pioggia con conseguente rigonfiamento del torrente Ripa. A distanza di qualche settimana si è ripetuto l'episodio di Bardonecchia, questa volta in Valle Argentera, zona delle Brusà – Sauze di Cesana – con una nuova piena improvvisa accompagnata da detriti e fango e, pare, anche due frane. Per fortuna non sembrano esserci danni a persone o cose".