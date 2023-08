Torino, multa di 50 euro ai tassisti che indossano pantaloni corti al lavoro Alcuni tassisti torinesi sono stati multati per aver violato una norma del regolamento comunale per l’esercizio del servizio taxi, in particolar modo l’articolo 26 dedicato proprio all’abbigliamento da tenere.

A cura di Davide Falcioni

I tassisti di Torino che nelle scorse settimane sono stati sorpresi a guidare la loro automobile in pantaloni corti hanno ricevuto una multa di 50 euro. I solerti agenti di polizia municipale del capoluogo piemontese non hanno chiuso un occhio neppure nel bel mezzo del mese di luglio più caldo della storia e malgrado le temperature elevatissime, particolarmente torride nelle ore di punta, hanno emesso una contravvenzione nei confronti degli autisti che lavoravano in bermuda. La loro colpa? Quella di aver violato una norma del regolamento comunale per l’esercizio del servizio taxi, in particolar modo l'articolo 26 dedicato proprio all'abbigliamento da tenere.

"Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, ha l'obbligo di indossare un abbigliamento decoroso: ad esempio per gli uomini, pantalone lungo, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche; per le donne, pantalone lungo, gonna o gonna-pantalone al ginocchio, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche”, recita l’articolo 26, lettera o, del regolamento comunale per l’esercizio del servizio taxi.

Alla luce delle "nuove" condizioni climatiche tuttavia non sono mancate critiche al regolamento da parte di molti tassisti che preferisconi privilegiare la comodità e la freschezza mentre lavorano. La norma – secondo loro – ha ormai poco senso se si pensa che le temperature estive sono ormai costantemente in crescita, e un abbigliamento più leggero consentirebbe di ridurre l’uso dell’aria condizionata e, di conseguenza, del carburante.