Torino, in undici cercano di occupare due appartamenti vuoti: gli inquilini li denunciano

A cura di Gabriella Mazzeo

Volevano occupare abusivamente due appartamenti in provincia di Torino: due nuclei familiari hanno cercato di fare irruzione in due abitazioni gestite dall'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Centrale. Gli inquilini dello stabile hanno avvisato le forze dell'ordine, segnalando la presenza sospetta di due uomini armati di cacciavite diretti al quarto piano del palazzo. Al seguito dei due uomini segnalati, altre undici persone. Tutte sono state identificate quando i carabinieri sono intervenuti sul posto e nessuno ha opposto resistenza. Atc sporgerà denuncia contro le persone maggiorenni che hanno partecipato al tentativo di occupazione abusiva. Nel frattempo sono stati pagati alcuni operai per sostituire le porte d'ingresso con altre più solide per poi assegnare gli appartamenti ai primi in graduatoria per le case popolari.

Questi due nuovi casi tornano ad accendere la discussione su una proposta di legge che chiede di modificare la normativa sui furti introducendo una sorta di reato per "furto dell'abitazione". La normativa è stata depositata alla Camera da Luca Rodolfo Paolini, deputato leghista. La proposta di legge prevede infatti l'inserimento nel codice penale della norma per cui chiunque occupi o detenga senza titolo legittimo un bene immobile di proprietà altrui impedendo il rientro del proprietario sia punito con una pena dai 2 ai 6 anni di reclusione. L'intervento è tornato al centro delle cronache dopo il caso del signor Ennio, un 68enne romano che ha lasciato la sua abitazione per alcuni giorni di ricovero in ospedale. Al suo rientro, l'uomo ha trovato casa occupata da una donna e non ha potuto recuperare neppure le proprie medicine. Il suo caso ha sconvolto l'opinione pubblica favorendo il pronto intervento delle forze dell'ordine che sono poi riuscite a restituire l'immobile al 68enne. La casa, però, è stata completamente distrutta dagli inquilini abusivi prima di essere abbandonata