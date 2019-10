Nuova vittima della circolare anti monopattino della polizia municipale di Torino. Un ragazzo di 24 anni è stato fermato di vigili del capoluogo piemontese e sanzionato con una multa da oltre 6400 euro perché sfrecciava tra le strade della città con un monopattino elettrico, senza patente e contromano. Una vera e propria batosta per il giovane, un cittadino nigeriano che in Italia si mantiene facendo i lavapiatti in un ristorante torinese. Come racconta Il corriere della Sera, il 24enne che si fa chiamare Lyke infatti ora è disperato perché non sa proprio dove trovare una simile somma visto che il suo è un lavoro estremamente precario e non ha famiglia che possa aiutarlo in Italia. "Sono a Torino per studiare, sto imparando l’italiano. Ma per mantenermi, ho bisogno di lavorare" ha spiegato il ragazzo al quotidiano.

Stava usando il monopattino elettrico proprio per andare al lavoro quando nella serata del 19 ottobre è stato individuato e fermato da una pattuglia della municipale. Non pensava di aver fatto qualcosa di male ma non sapeva che da qualche tempo il capoluogo piemontese ha deciso di dare battaglia ai monopattini equiparandoli di fatto a dei ciclomotori con tanto di obbligo di patente. Per volontà del comandante della polizia municipale, Emiliano Bezzon, chi è sorpreso a circolare su usti mezzi vien sanzionato con una multa di oltre mille euro che nel caso dello sfortunato 24enne sono lievitati a seimila per mancanza della patente e altri documenti necessari, dell'alta velocità e della direzione contromano. Un guaio per il 24enne "Pensavo di finire gli studi qui a Torino e di iniziare una carriera professionale vera. Adesso però ho davvero bisogno di aiuto".

Diversi nei giorni scorsi sono stati i fermi da parte degli agenti con relative multe che nella stragrande maggioranza dei casi vanno ben oltre il valore dello stesso monopattino. "Non c’è alcun accanimento verso chi sceglie questo mezzo per muoversi in città. Oltre i 6 chilometri orari qualunque mezzo viene considerato un veicolo. E questo limite, del resto, serve proprio per distinguerli dai comuni giocattoli alimentati da un motore a batterie" ha spiegato Bezzon.