Oltre mille euro di multa. E' quello che rischiano i torinesi che decidono di circolare con i monopattini elettrici. Quella di usare il pugno duro è stata una decisione presa da Emiliano Bezzon, comandante della polizia municipale che ha fatto sapere da settimane che non avrebbe tollerato i monopattini elettrici in città in quanto sprovvisti di un quadro normativo che ne regolamenti l'utilizzo. Il primo a farne le spese è stato – come racconta La Stampa – un ragazzo di 25 anni fermato ieri mattina da una pattuglia in corso Principe Oddone. Il giovane stava circolando con il monopattino sulla strada quando si è trovato davanti la paletta dei vigili, che hanno poi redatto un verbale decisamente pesante, visto che le violazioni sarebbero state numerose: niente libretto di circolazione, nessuna targa, nessuna assicurazione. Totale: 1074 euro, che se pagati entro i prossimi 5 giorni potranno scendere a 750. Il monopattino inoltre è stato posto sotto sequestro.

Le ragioni della drastica decisione sono state motivate dal comandante Bezzon, che nelle ultime settimane si è speso per avvisare i cittadini dei rischi connessi all'uso dei monopattini elettrici: "Non c’è alcun accanimento verso chi sceglie questo mezzo per muoversi in città. Il modello esaminato dagli agenti poteva raggiungere la velocità massima di 25 chilometri orari: oltre i 6, qualunque mezzo viene considerato un veicolo. E questo limite, del resto, serve proprio per distinguerli dai comuni giocattoli alimentati da un motore a batterie". Il fatto che il 25enne circolasse con il monopattino su una normale strada non costituisce inoltre una particolare aggravante: anche se l'avesse usato sulla pista ciclabile sarebbe stato illegale "perché la sperimentazione non è ancora iniziata. Manca ancora tutta la segnaletica che servirà a regolamentarla. E questo non spetta a noi ma al Comune".