Torino, guida la Porsche in infradito, perde il controllo e investe due carabinieri Un uomo di Nichelino si è messo alla guida di una potente Porsche indossando un paio di infradito, ma ha perso il controllo della macchina investendo due carabinieri: i militari se la sono cavata riportando conseguenze non gravi, ma poteva andare loro molto peggio.

A cura di Davide Falcioni

Che non si debbano guidare automobili e motociclette indossando delle ciabatte è cosa nota, che si apprende fin dalle prime lezioni di scuola guida: se lo si fa si commette un'infrazione, ma evidentemente l'uomo che qualche giorno fa si è messo al volante di una Porsche in infradito credeva di farla franca. È successo al confine tra Torino e Moncalieri, nella zona di via Somalia, dove un paio di giorni fa un automobilista originario di Nichelino alla guida di una potentissima vettura sportiva della casa automobilistica tedesca si è schiantato contro altre vetture, coinvolgendo anche una macchina dei carabinieri ferma al bordo della strada: i due militari sono stati feriti ed hanno dovuto fare ricordo alle cure dei medici del Pronto Soccorso, cavandosela fortunatamente con lesioni non gravi e guaribili in una manciata di giorni.

A scatenare la "carambola", come detto, è stato un uomo che guidava con le infradito; non è chiaro se abbia perso il controllo della macchina proprio per questo, ma non è improbabile che sia andata proprio così e che la suola si sia incastrata sotto ai pedali rendendo il bolide ingestibile. Saranno comunque i rilievi della Polizia locale di Moncalieri a stabilirlo. Quel che è certo è che, visto lo stato in cui erano le auto coinvolte nell'incidente, per le persone coinvolte poteva finire davvero male.