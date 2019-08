Dramma nella stazione dei treni di Torino Stura: un ragazzo di 20 anni è stato travolto da un treno di passaggio mentre si trovava nei pressi del binario 5, molto probabilmente ascoltando musica con le sue cuffiette. È successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 agosto, alle 18,35: quando il treno partito da Torino Porta Susa e diretto verso Ivrea ha transitato nella stazione ad una velocità di circa 10 chilometri orari lui non se ne è accorto ed è stato preso in pieno, decedendo sul colpo. Sotto choc i passeggeri del convoglio, che dopo la brusca frenata, circa 100 metri l'impatto, sono scesi dalla vettura, il cui viaggio è stato poi cancellato. I filmati delle telecamere della stazione saranno fondamentali per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo, se il giovane, di nazionalità straniera, è stato agganciato e trascinato per qualche metro prima di finire schiacciato contro la massicciata, oppure se è stato risucchiato dal passaggio del convoglio.

Della vittima si sa ben poco, a parte l'età. Il ragazzo, infatti, come sottolinea La Stampa, non aveva documenti ma era sicuramente di origine nordafricano. Gli inquirenti hanno trovato nelle sue tasche solo alcuni fogli, che hanno fatto avanzare l'ipotesi che fosse di nazionalità tunisina, ma servono ulteriori accertamenti, anche per capire se effettivamente si sia trattato di un incidente, dal momento che non è escluso neppure il gesto volontario o di una tragica fatalità, per cui il condizionale è d'obbligo in questa vicenda. Tanti i disagi anche ai passeggeri, con ritardi sulle linee linee verso il Canavese, verso Ivrea e Aosta, ma la situazione è poi tornata presto sotto controllo.