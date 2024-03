Bimbo di due anni si sporge dal balcone e cade da 8 metri: è grave, gli è stato asportato un rene I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, 22 marzo, in un appartamento al secondo piano di una palazzina di Gassino Torinese. In casa c’era la madre e il fratello più grande, di origini marocchine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Forse è stato fatale un attimo di distrazione della mamma che era a casa con lui. Un bimbo di quasi 2 anni, di origine marocchina, è caduto dal secondo piano di un balcone a Gassino, nel Torinese, ed ora è ricoverato in pericolo di vita all’ospedale Regina Margherita. In casa c’era anche fratello più grande. Il padre è arrivato dopo che il bimbo è stato trasportato al nosocomio pediatrico del capoluogo in elisoccorso.

Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, dopo le 16.30, in un un appartamento al secondo piano di una palazzina in via della Circonvallazione di Gassino, non distante dall'asilo cittadino. Il bimbo è uscito sul balcone per poi arrampicarsi su alcune suppellettili, finendo per sporgersi troppo e precipitare da un'altezza di 8 metri, cadendo sulla discesa che porta ai garage della palazzina.

Le cause sono attualmente in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Castiglione. Stando ai primi riscontri, comunque, si sarebbe trattato di un drammatico incidente domestico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze oltre ai militari dell'Arma e anche l'elisoccorso che ha portato il piccolo all'ospedale di Torino in codice rosso, una condizione che indica la massima urgenza.

Le sue condizioni sarebbero molto serie: attualmente é in terapia intensiva, in prognosi riservata, intubato, con un politrauma cranico, toracico, addominale e al bacino. Il piccolo ieri sera è stato operato per una nefrectomia e gli è stato, alla fine, asportato il rene sinistro che era fortemente compromesso.