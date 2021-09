Torino, bimba di 6 anni si addormenta sullo scuolabus e si risveglia in deposito: passante la soccorre Grande spavento per una bimba di appena sei anni che si è addormentata sul bus che avrebbe dovuto portarla a scuola. La piccola non è quindi scesa dal mezzo, ma ha continuato a dormire fino all’arrivo in deposito. L’autista, non accortosi della sua presenza, ha abbandonato il veicolo lasciando le porte aperte.

A cura di Gabriella Mazzeo

Dimenticata a bordo dello scuolabus per ore. Una brutta vicenda per una bimba di appena sei anni residente a Colleretto Giacosa, nel Torinese. La piccola era salita sullo scuolabus come ogni mattina per recarsi a scuola a Loranzé. In classe però non è mai arrivata: la piccola si è addormentata a bordo del pullmino e non è scesa alla sua fermata, restando sul mezzo di trasporto anche quando per tutti i compagni di scuola ha suonato la campanella della prima ora.

La bimba di soli 6 anni non si è accorta di nulla, svegliandosi soltanto quando l'autobus aveva già raggiunto il deposito di Agliè. L'autista aveva già abbandonato il veicolo e la piccola si è ritrovata completamente sola a bordo dello scuolabus. Spaventata da quanto stava accadendo, è scesa dal mezzo che aveva le porte aperte e ha raggiunto la strada spaventata e in lacrime. Ad aiutarla una donna di passaggio. Ha fermato la piccola visibilmente sconvolta e da sola in strada e le ha chiesto di raccontarle cosa fosse accaduto. Dopo averla calmata, è riuscita a ricostruire la vicenda, contattando subito le forze dell'ordine della locale stazione dei carabinieri. Gli agenti, presa in custodia la bambina, hanno contattato i genitori senza riscontrare grossi problemi. La mamma e il papà della piccola si sono precipitati da lei per poterla portare a casa.

Le forze dell'ordine hanno identificato anche l'autista che non si era accorto di avere ancora a bordo del veicolo la bimba di sei anni. La vicenda risale all'inizio della settimana ed è stata resa nota soltanto ora. I genitori della piccola hanno deciso di accompagnarla personalmente a scuola per il resto della settimana, in modo da farle superare la paura di restare nuovamente sola sul veicolo. Attualmente sembra che la bimba sia riuscita a riconquistare la sua solita serenità, riprendendo con calma a salire da sola sullo scuolabus insieme a tutti i suoi compagni.