Top Employers Italia 2025: le 151 aziende italiane dove si lavora meglio. Ci sono Poste e Lidl Sono 151 le società che hanno ottenuto la Certificazione Top Employers Italia 2025 rilasciata da 'Top Employers Istitute', l'ente certificatore globale che analizza le imprese che raggiungono e soddisfano gli standard richiesti in diverse macro aree in ambito Risorse Umane. Nella lista figurano anche Amazon Italia, Amplifon, Lidl Italia, Poste Italiane, Unicredit, PepsiCo Italia.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiama Top Employers Institute ed è l’ente certificatore globale delle eccellenze in ambito risorse umane. Quest'anno il riconoscimento è stato conferito a ben 151 aziende italiane. Tra queste, solo per citarne alcune, Amazon Italia, Amplifon, Lidl Italia, Poste Italiane, Unicredit, PepsiCo Italia, Philip Morris.

Tra tutte, 48 hanno ottenuto pure la Certificazione Top Employers Europe 2025, riconosciuta alle società che raggiungono la Certificazione Top Employers in almeno 5 Paesi europei; e infine 15 si sono aggiudicate un terzo livello di certificazione, il Top Employers Global 2025, che va alle aziende certificate in più Paesi di più Continenti.

Cos'è il Top Employers Institute e come si ottiene la certificazione

Attivo da 34 anni, Top Employers Institute, nel 2025 ha certificato 2.429 aziende in 125 Paesi del mondo.

Ma come si ottiene la Certificazione?

È importante sottolineare che non esiste una classifica o un punteggio, poiché tutte le aziende meritevoli ottengono lo status di Top Employers. Il processo di certificazione prevede l’analisi di sei macroaree nell’ambito delle risorse umane, che comprendono 20 tematiche e circa 350 best practices.

Le società interessate si candidano autonomamente e vengono sottoposte a un processo di valutazione. Devono compilare un form rispondendo a domande su vari aspetti, tra cui le politiche di gestione del personale e di reclutamento, retribuzioni, benefit e iniziative per il benessere, la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e collaborativo, le opportunità di formazione e l’utilizzo di tecnologie per migliorare i processi.

Le risposte vengono poi analizzate da un HR Auditor, che verifica che i dati forniti rispecchino effettivamente le politiche aziendali in atto.

Tutte le 151 aziende italiane Top Employers 2025

Ecco l’elenco completo (in ordine alfabetico) incluse le Top Employers Global 2025:

– A2A;

– Acque Bresciane;

– Alfa;

– Allianz;

– Amazon Italia;

– Amplifon;

– Angelini Pharma:

– Arag Se Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia;

– Arkema;

– As Watson Group Italy;

– AstraZeneca Italia;

– Automobili Lamborghini;

– Bat Italia (Top Employers Global 2025);

– Baxter Italy;

– Becton Dickinson Italia;

– Beiersdorf spa;

– Biofarma Group;

– Birra Peroni;

– Boehringer Ingelheim Italia (Top Employers Global 2025);

– Bonfiglioli;

– Booking.com Italy;

– Borgo Egnazia;

– Bosch Rexroth;

– Bper Banca;

– Bracco;

– Bridgestone;

– Capgemini Italia;

– Carrefour Italia;

– Cassina;

– Chep (Top Employers Global 2025);

– Chiesi Farmaceutici;

– Coca-Cola HBC Italia;

– Collins Aerospace;

– Credit Agricole Italia;

– Dana Italia (Top Employers Global 2025);

– Danieli Group;

– Dentsu;

– Dhl eCommerce Italy;

– Ducati Motor Holding;

– Edison;

– Edp Renewables Italia;

– Eg Stada Group;

– Emilgroup;

– Engineering;

– Entain;

– Esprinet Italia;

– Europ Assistance Italia;

– EY;

– Ferrari;

– Fincantieri;

– Findomestic Banca;

– FinecoBank;

– Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero;

– Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS;

– Gea Group;

– Generali Group Head Office (Assicurazioni Generali S.p.A.);

– Generali Italia;

– Golden Goose;

– Groupama Assicurazioni;

– GroupM Italy;

– Gruppo AB;

– Gruppo Acea;

– Gruppo Autostrade per l'Italia;

– Gruppo Axa Italia;

– Gruppo Credem;

– Gruppo Helvetia Italia;

– Gruppo Hera

– Guna;

– HCL Technologies Italy (Top Employers Global 2025);

– HSBC Continental Europe Italy;

– Huawei Technologies Italia;

– Iberdrola Italia;

– Igt;

– Inditex Italia;

– Ing;

– Intellera Consulting;

– Intesa Sanpaolo;

– Inwit;

– Iss Facility Services;

– Italdesign;

– Italgas;

– Itas Mutua;

– JTI Italy (Top Employers Global 2025);

– JYSK Italia;

– Konica Minolta Business Solutions Italia;

– Korian;

– Lagardère Travel Retail Italia;

– Lavazza Group;

– Lear Corporation Italia;

– Lefay Resorts & Residences;

– Leroy Merlin;

– Lidl Italia;

– Links Management and Technology;

– Lottomatica;

– Magroup;

-Magnaghi Aerospace Group;

– Maiora S.r.l.;

– Marazzi Group;

– Marriott International;

– Mashfrog Group;

– MediaWorld;

– Meliá Hotels International;

– Merz Aesthetics Italia;

– Metro Italia;

– Msd Animal Health;

– NTT DATA Italy (Top Employers Global 2025);

-Olympus;

– Open Fiber;

– Palladium Hotel Group;

– PENNY Italia;

– PepsiCo Italia (Top Employers Global 2025);

– Perfetti Van Melle;

– Philip Morris Italia (Top Employers Global 2025);

– Philip Morris Manufacturing&Technology Bologna (Top Employers Global 2025);

– Poste Italiane;

– Puma Italy (Top Employers Global 2025);

– Pwo Limited, Italian Branch;

– Q8;

– QVC Italia;

– Rai Way;

– RDS, Radio Dimensione Suono;

– Reckitt;

– Renault Group;

– Rhenus Air & Ocean S.r.l.;

– Rhenus Logistics;

– Saati;

– Saint-Gobain Italia (Top Employers Global 2025);

– SGB Humangest Holding;

– Smat S.p.A.;

-Smurfit Westrock Italia;

– Socomec;

– Stef Italia;

– STMicroelectronics (Top Employers Global 2025);

– Successori Reda;

– Takeda Italy (Top Employers Global 2025);

– Tata Consultancy Services Italia (Top Employers Global 2025);

– TeamSystem;

– Teha Group;

– Terna;

– The Estée Lauder Companies;

– Tirreno Power Italy;

– Toyota Motor Italia;

– Umbragroup S.p.A.;

– UniCredit;

– Verisure Italy;

– Volkswagen Financial Services;

– Wabtec Italy;

– Windtre;

– Wordline;

– Würth Italia;

– Zurich.